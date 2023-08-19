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大陸 大陸焦點 特派現場

地鐵男背包撞到人　「無賴式對不起」狂唸10分鐘逼走女乘客

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲男子持續道歉10分鐘。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

浙江杭州近日一名男子背著後背包搭乘地鐵，不慎撞到一名女乘客，被對方抱怨後，他惱羞狂唸10分鐘「對不起」，最後該女乘客受不了被全車廂關注，不發一語離開現場。

相關影片昨（18）日在微博上曝光，一名戴著眼鏡、口罩的男子背著一個黑色後背包，不慎碰撞到穿著黃色衣服的女乘客，該女不滿抱怨說「能不能看著點後面的人」，結果惹得該男惱羞成怒。

畫面中可見，該男面向黃衣女持續念經式說「對不起」，黃衣女戴著耳機、低頭滑手機，沒有搭理他，但他仍沒有間斷，後續更是改用喊叫的音量。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲女子全程滑手機，頭也沒抬。（圖／翻攝自微博）

黃衣女子疑似不想再承受旁人的注視，也不想對該男進行回應，便自行移動到其他車廂，影片僅拍攝至此，吸引超過170萬次觀看。

事件在微博上引起熱議，網友指出，「如此喋喋不休的對著一個人說對不起，這哪是道歉，分明是道德綁架」、「包放在後面，自己不知道距離，很容易碰到別人，放到前面才對」、「這種包轉身的時候掃人一下很討厭，那些拉鍊和硬裝飾有時候還會刮傷別人」，也有人說，「地鐵這種地方你想人家不碰你」、「這仙女環境要求真天花板，可能沒有感受到早高峰擠得窒息的地鐵」、「能撞死不成啊？」

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