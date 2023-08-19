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一天平均25名兒童因車禍死傷！遠通推「交通安全小學堂」加強道安

▲▼。（圖／遠通電收）

▲遠通電收推出交通安全小學堂。（圖／遠通電收）

記者李宜秦／台北報導

道路安全是我國重要議題之一，據統計，2018年至2022年全國12歲以下兒童交通死傷人數高達46,206名，平均每日有超過25名兒童因交通事故傷亡。遠通電收攜手靖娟兒童安全文教基金共同推出交通安全宣導系列活動與教材，盼能藉此加強學童道安知識。

遠通電收表示，今年與靖娟基金會討論道安行動方案時發現，除了路口外，常被忽視的停車場域也需要留意停讓，包括車子還沒停妥時，小朋友就自行開車門下車，容易撞傷、夾傷，也會碰傷其他車輛；且停車場車速雖已降低，但因燈光較暗、缺乏交通號誌管制，無論開車、停車、下車步行，都要更留意「停」與「讓」。

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遠通與靖娟基金會除了持續幫小朋友複習路口與騎乘的道安知識，今年特別新增製作停車場安全教材，呼籲家長和小朋友在停車場時，謹記「停好車、再一起下車」，以及掌握包括：下車後要等待家長一起同行、要注意遠離移動的車輛；不靠近死角地帶、不在停車場內奔跑玩耍之「2要2不」要點。

▲▼。（圖／遠通電收）

▲遠通表示，停車場也要停讓，並掌握「停好車，再一起下車」及「2要2不」要點。（圖／遠通電收）

遠通與靖娟基金會在開學前推出低年級組(https://gssc.surveycake.biz/s/WyGRv)、中高年級組(https://gssc.surveycake.biz/s/xN0w8)共2款「2023交通安全小學堂」線上道安有獎徵答活動，出題範圍涵蓋雙方共同製作之「馬路這樣過 安全Ready Go」、「騎乘注意GO 安全一定夠」兩支道安數位教材，以及停車場「停好車 再一起下車」教材，在開學前推出低年級組。

遠通表示，「2023交通安全小學堂」線上道安有獎徵答活動自8月15日開跑，至9月15日截止；凡參與線上問答活動並全數答對的學童，就有機會抽中兒童活動追蹤手環等好禮。

▲▼。（圖／遠通電收）

▲▼「2023交通安全小學堂」線上道安有獎徵答活動自8月15日開跑，至9月15日截止。另常被忽視的停車場域也是容易發生事故的地方，謹記「停好車，再一起下車」原則，保障大小朋友用路安全。（圖／遠通電收）

▲▼。（圖／遠通電收）

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