快訊／台南東山民宅大火　「火光照亮黑夜」濃煙狂噴

▲台南東山區嶺南里宅子內一處民宅18日晚間發生火警。（圖／記者林東良翻攝／下同）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南消防局18日晚間7點接獲通報，東山區嶺南里宅子內一棟民宅發生火警，立刻出動17車38人前往搶救，趕到後發現一層樓石棉瓦建物起火，且火勢有蔓延趨勢，隨即布置水線展開灌救，於18日晚間8點21日撲滅火勢。

消防人員表示，火災造成2間房屋受損，燃燒面積為150平方公尺，未造成人員傷亡，僅有堆積木材、農機具1台、紙箱、塑膠籃、洗果機等財物損失，詳細起火原因待火調人員釐清。