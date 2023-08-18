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不再只喝流質　新興食品創造咀嚼退化者味蕾奇蹟

▲▼高齡化,Gentle Foods,咀嚼,吞嚥,飲食,流質食物,頂新和德。（圖／頂新提供）

▲Gentle Foods創辦人沈益茹來到台灣加入「好食好事加速器」，希望讓台灣年長者病患也能吃得更輕鬆美味。（圖／頂新和德基金會提供）

生活中心／綜合報導

人均壽命不斷提升，社會高齡化速度高於科技與醫療發展。年長者常見病症如失智症、中風和帕金森氏症等，常導致患者咀嚼和吞嚥功能退化，食品選擇限縮於牛奶等流質食物；來自新加坡的食品品牌Gentle Foods應運而生。創辦人沈益茹（Yiru Shen）擁有在大型醫療公司近15年的健康相關儀器產品研發經驗，卻對於失智症外婆只能吃粥導致身體日漸消瘦的狀況無能為力，她發現傳統醫療科技忽視了飲食這項基本需求，因此開發紅龜粿、海南雞等多樣口味豐富、容易咀嚼和吞嚥的菜色，讓病人有營養的同時又能輕鬆享用各式風味，重拾對飲食的熱情。

Gentle Foods在疫情期間成立，團隊不僅擁有專業廚師，還包括吞嚥師、營養師和研發人員，使用天然食材為不同病徵的患者設計合適的食物，並根據醫生的建議控制鹽分及糖分，確保患者在進食時能夠獲得充足的營養。Gentle Foods已逐步在新加坡養老院和醫療院所設點，未來計劃引入便利商店，使病患家屬可以更輕鬆地為親人準備食品。

Gentle Foods也看準台灣發達的食品業人才與技術，於今年加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器計畫；希望透過好食好事的業師指導與商業媒合，展開在台銷售計劃，將在地風味融入產品，並透過線上電商和自動販賣機等方式，讓更多有需求的台灣病患和長者享受美味便利的食品。

觀看Gentle Foods完整故事：https://www.hao-shi.org/tw/news/detail/gentlefoods

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