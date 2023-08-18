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他「一身紅洋裝」問路　熱心國中弟下體被一把抓！喊：喝醉忘了

▲▼紅衣,紅色衣服。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲徐男身穿紅色衣裙在路口藉機問路，卻對男國中生襲鳥撫摸，衝動下場慘了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／花蓮報導

男國中生小智（化名）在路口等公車上學時，被身穿「紅色連身洋裝」的徐姓男子問路，但對方卻趁小智專心拿手機幫忙查詢，伸手往小智下體猛抓，直到小智揚言要報案徐男才鬆手。徐到案辯稱他都沒睡覺、還喝酒，全忘光了，但調查發現他放過小智後、還招手請另名騎士載他到目的地，顯然意識清楚，一審判徐男3年6月徒刑；上訴花蓮高分院後，撤銷改判1年7月，緩刑4年。

碩士肄業、靠著接案寫企劃撫養弟弟的徐姓男子，2020年12月24上午接近7點，穿著一襲紅色連身洋裝，在花蓮一處路口徘迴，這時13歲的小智背著書包要等公車上學，徐男見他身穿制服、外表稚嫩，便上前攀談詢問鄉公所怎麼去，小智停下腳步、想說以手機幫忙查詢，沒想到，徐男卻趁隙伸手往小智下體摸去，被嚇傻的小智只能出言制止「你不要碰我」，徐卻沒停下手上動作，摸了約5下後，小智只好作勢要報警，徐才慌忙逃離。

小智到校後立即告訴老師，學校也通報社會局報警處理，循線將徐男逮捕到案，也透過路邊監視器看見穿著紅洋裝的徐男怪異舉動，但徐辯稱沒有摸小智，可能是靠近在看手機時、因為當下酒醉搖晃而不小心碰到，徐表示自己當下近20個小時沒睡、聚會中又喝了酒，有點意識不清，並非故意要摸小智。

但有證人指出，徐男在與小智分開後，攔停他的機車並問路，直接要求載他到目的地，過程中沒有聞到徐男有酒味、走路也都正常。

一審法官認為，徐男無視小智明確拒絕，接連持續襲擊對方重要部位，依對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，處徐有期徒刑3年6月。

徐上訴花蓮高分院，表示已坦承犯行、對自己的行為深感懊悔，也感謝小智家人對他的個人特殊狀況給予理解，已持續接受心理治療，希望能貢獻一己之長，回饋社會來贖罪，法官因此撤銷改判1年7月，緩刑4年，全案可上訴。

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