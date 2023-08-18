韓國音樂劇《三劍客》盛大開演　導演透露連演14年關鍵

▲韓國音樂劇《三劍客》盛大開演，導演申成佑透露連演14年關鍵。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

韓國現象級音樂劇《三劍客》首度來臺！今天起在臺中國家歌劇院一連演出5場，由韓團偶像DKZ珉奎和REN分別領銜主演，不少粉絲從機場就一路追星到歌劇院，還送上大批零食、臺灣小吃屬名給心中偶像，表達歡迎之意，音樂劇周邊商品及節目冊詢問度也非常高，颳起一股追星熱潮。

《三劍客》於2004年在捷克首演，2009年授權韓國演出後造成轟動，在日韓巡演超過600場，一度成為「韓流」代名詞，9月即將在首爾再度巡演，臺中國家歌劇院搶先將百人團隊及6個貨櫃的道具、服裝、布景完整邀請來臺，演出有2幕18場，全長150分鐘毫無冷場，作為歌劇院夏日放／FUN時光系列的壓軸鉅獻。

▲《三劍客》颳起追星熱潮，粉絲送上臺灣小吃、零食給心中偶像。

為什麼《三劍客》能夠連演14年聲勢不墜？導演申成佑透露，主角達太安及三劍客在角色設定上非常明確，各自展現不同的帥氣。鄉下青年達太安遵照爸爸的遺言，來到巴黎尋找心中的正義，這份堅持也感染了三劍客，讓他們重新檢視自己所要追求的，重新發現正義的重要性，而四人間的友誼更是全劇最令人感動之處。

申成佑過去曾飾演《三劍客》的火槍隊隊長阿托士，他回憶有次到日本巡演，謝幕時全場觀眾起立鼓掌超過半小時，連廣播演出已經結束，仍不離場，最後劇院只好把燈全部關掉，觀眾才肯離開，讓他印象非常深刻。