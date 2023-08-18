《好聲音》反控「李玟音檔」損害節目！關閉留言功能…陸網全炸鍋





▲李玟抗議《中國好聲音》賽制不公平落淚現場影片也曝光。（圖／翻攝自微博／首都一橘）

大陸中心／綜合報導

已故藝人李玟（CoCo）曾在選秀節目《中國好聲音》擔任導師，因不滿賽制不公與節目組產生衝突，事後甚至疑遭報復。網路上流出一段音檔顯示，她哭訴遭到製作單位羞辱、欺負，導致當時正在抗癌的身體和腿傷惡化。音檔曝光後引發網友譁然，《中國好聲音》飽受指謫，17日晚間緊急發表聲明，反批這份錄音檔是「惡意剪輯」。

▲李玟生前疑控訴《中國好聲音》製作團隊欺負人。（圖／翻攝自微博／CoCo李玟）

《中國好聲音》發出聲明：「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。」

▲《中國好聲音》回應李玟音檔。（圖／翻攝自微博／中國好聲音）

對於網路上的各種質疑和批評，《中國好聲音》聲明中表示：「出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」而他們在發出聲明之後，也關閉了該則PO文的留言功能，只留下部分篩選後的留言。

▲《中國好聲音》聲明底下僅留篩選過的留言。（圖／翻攝自微博／中國好聲音）

然而，許多網友仍對這份聲明感到不滿，在其它地方發文討論「逝者不能開口反駁，話都讓他們說了去」、「他們單方面說誤會已消除就真的消除了嗎」、「聽著可不像惡意剪輯啊，感覺只是剪去了不相關的內容，相關內容清楚明白」、「有本事把李玟錄製最後一期節目時候的完整狀態放出來」，輿論仍持續發酵。