獨／結束268天冰封！台中貨櫃女屍火化　進入「黑暗地獄」謎難解

▲台中港去年11月發生一起離奇命案，一只來自美國的空貨櫃裡，被發現有一具金髮女屍。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中港去年11月16日發生一起離奇貨櫃女屍命案，雖確認是來自美國一名女子，但一度傳出家屬領回遺體意願低，可能會以無名屍火化處理。不過，近日傳出11日由家屬委由美國警方、AIT以及民間愛心團體，來台協助處理女子後事，完成火化，結束遺體長達268天的冰存，至於女子為何進入貨櫃，至今仍成謎。

▲諾大的貨櫃裡，除了女屍以及其隨身物品，沒有食物，女子腸胃也沒有食物殘渣，可能是活活餓死。（圖／民眾提供）



這起離奇命案發生在去年11月16日，台中港32號碼頭，一只來自美國的紅色空貨櫃進行卸載時，有某公司人員進行例行性檢查，竟發現貨櫃裡躺著一具金髮女屍，嚇得趕緊報案，警方檢視女子的包包後，確認身分，是來自美國堪薩斯州的一名41歲女子。

▲女子被送往台中殯儀館冰存，時間長達9個月，終於在11日由家屬委託美國警方、AIT以及民間團體協助處理後事。（圖／記者許權毅攝，下同）



該貨櫃當初在去年10月從美國洛杉磯出發，耗時1個月，在11月16日抵台。檢警當時查看貨櫃裡，發現諾大的貨櫃，除了女屍空無一物，女屍旁也僅有包包、隨身物品，就連食物都沒有，但發現裡面有「走動痕跡」，不排除女子是在黑暗的貨櫃中飢餓而亡。

檢方在同月進行解剖，發現女子腸胃都沒有食物殘渣，身體也沒有外傷，飢餓應該就是主因，但是女子在飢餓死亡後，並非馬上被人發現，因每人耐餓程度不一，難以推算女子死亡時間。

據了解，經過長時間聯繫，本月11日由美國警方代表、美國在台協會（AIT）、民間愛心團體以及禮儀社等，抵達台中殯儀館協助處理女子後事，女子遺體重見天日，被送往火化場火化。

據悉，本案因涉及刑案、外交，加上女子是依無名屍身分進入殯儀館，冰存遺體本來就不會收費，但通常無名屍經由公告後，約冰存1至2個月後，舉行聯合奠祭後火化，但女子遺體冰存長達9個月，連資深工作人員都直言罕見。