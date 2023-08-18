律師公會神鬼女會計8年A走6000萬　判刑4年後...還要賠償5591萬

▲涉嫌8年A走台北律師公會逾6000萬元公款的「神鬼女會計」李雪琴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北律師公會前女會計李雪琴被揪出任職期間，涉於8年內A走逾6000萬元公款，被封為「神鬼女會計」，刑案一審依8個業務侵占罪合併判她4年徒刑，上訴高院二審審理中，北律提起附帶民事求償5500多萬元，李女出庭裝可憐聲稱想查帳、因為「我一直覺得那個數字（侵占總額）不可能」，台北地院民事一審審結，今再判李女須賠償5591萬，全案還可上訴。

李女從1998年11月起任職台北律師公會秘書處會計，2020年被抓包她利用長期經管公款帳戶存提款、甚至保管其中3個公款帳戶存摺的職務之便，涉以多報少或不入帳，每年A走公款600多萬元到900多萬元，由於北律當時資金內控機制明顯鬆散、帳冊凌亂，公會起初查帳僅發現李女從2017年到2020年共侵吞2785萬餘元。

台北地檢署2021年起訴李女涉犯業務侵占罪嫌，北律持續回溯查帳，又發現李女於2013年到2016年，另涉暗槓公款3312萬餘元，共逾6000萬元。經數次追加起訴併案審理，李女認罪供稱贓款用於家庭開銷與繳貸款，她雖自認每次僅私吞4、50萬元，總額應該沒有6000萬元這麼多，不過她「已經不想細算了」，也無法提出反證，就以檢方起訴的6000多萬元為準。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

現任科技公司會計的李女，更當庭淚求法官從輕發落，自稱未婚無子女，但須扶養生病母親和姪女，目前每月薪水3萬多元，家計都是她一個人扛，請法官讓她「至少還可以看到媽媽、陪伴媽媽」，她願交出市價約2600萬元的房子給公會出售抵債。

北律認為李女因眼見公會查帳快要東窗事發才自白犯行，最初宣稱僅侵占1年公款，並立刻繳回640萬元外加帳目鑑定費20萬元，代表她有錢，但公會繼續查出其他年度犯行後，李女不再歸還任何一毛錢，可見李女認罪只為求輕判、不是真心悔悟。

北律批李女辯詞不實，且8年間每年A走600餘萬元到900萬餘元，到案後名下帳戶最多僅剩數千元，李女和家人形同享受犯罪所得帶來的奢靡生活、簡直奢華無度，並有隱匿贓款之嫌，日後可能繼續享受本案犯罪所得，建請重判並沒收或追徵犯罪所得。

刑案北院一審去年（2022年）11月依8個業務侵占罪，合併判李女4年徒刑，宣告沒收未扣案犯罪所得5458萬餘元，上訴高院二審審理中。北律提起附帶民事求償，要求李女全額歸還外加後續鑑識會計報告費用132萬餘元，

李女在求償案聲稱「我想對帳，有些數字超出想像，我有提出疑問，但是得不到答案」，她說2020年已歸還公會710萬元，包含一筆20萬元的鑑識費用，繳費資料都提交給刑案法官，至於鑑識部分是公會去找的，「我不想付這筆錢（鑑識費）」。

法官勸喻李雪琴設法提出當年繳費證明，且「應有很多時間，可以詳細閱讀刑案的鑑定報告多加了解」，李雪琴帶著哭音聲稱，自己沒有辦法對到原始單據和金流，「我目前沒律師，不知道怎麼去申請調閱資料」、「想找到答案，但我完全沒有資料，我一直覺得那個數字（侵占總額）不可能」！」