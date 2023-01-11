監守自盜！A走社區217萬管理費+貼假收據　退休上校判決出爐

▲退休陳姓上校擔任北市某社區總幹事時，竟陸續A走住戶217萬740元管理費。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！已退休陳姓上校擔任北市某社區總幹事，負責收取住戶管理費並須把款項支付社區應繳公共費用，但陳男從2015年起到2018年，將217萬740元管理費據為己有，甚至為了掩飾犯行，還偽造假收支明細表張貼於社區，全案經住戶發現，憤而報警處理。士林地院審結，依業務侵占罪，判處陳男有期徒刑1年8月。

該大樓屋齡約21年型態為廠辦共54戶，管理費從月繳4000元至10000元不等。上校退休陳男從2011年8月至2018年3月15日，擔任該大樓社區總幹事，負責收取該社區住戶管理費，並把款項支付給社區應繳的公共費用。

但陳男卻從2015年某日起「監守自盜」，接續將多名住戶所繳納管理費一共217萬740元據為己有，且為掩飾犯行，接續偽造收支明細表多張並在社區張貼，導致住戶誤以為社區財務運行正常，直到2名住戶發現公款與財報似乎怪怪，認為跟總幹事脫不了關係，立刻報警處理。

法院開準備程序庭時，陳男真心懺悔且坦承犯行，並表示已償還81萬7000元，至於剩下135萬3740元，承諾將以每月5000元償還。

法官審酌陳男不思以正當管道謀取財源，所為實有不該，且僅能以每月分期償還5000元的方式，彌補被害人損失，惟念及其犯後坦承犯行態度，兼衡其自述國防語文管理中心法文班畢業、目前退休無業、退休前任軍職上校等，依業務侵占罪，處有期徒刑1年8月。未扣案犯罪所得135萬3740元於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。