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飛官站「F-16機翼」拍婚紗照遭質疑　軍事粉專神回：地勤吊鋼索嗎

▲▼民眾黨基隆黨部主委林毓峯（左）。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨 林毓峯）

▲民眾黨基隆黨部主委林毓峯（左）認為飛官站在F-16機翼上拍照不妥。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨 林毓峯）

記者林彥臣／綜合報導

一名嘉義空軍基地的飛官今年3月經合法申請後，與未婚妻進入基地F-16拍攝婚紗照留念，其中一張站在F-16V戰機機翼上的照片，遭到民眾黨基隆黨部主委、空軍「航空技術學院」前學務處長林毓峯質疑，站在機翼上拍照不妥，可能傷害蒙皮。對此軍事粉專「IDF 經國號」就發文打臉林毓峯，難道地勤人員是吊鋼索保修戰機嗎？

「IDF 經國號」發文表示，原文所謂「專家」指新人為拍攝婚紗照站在飛機機翼上，如後續對民眾開放恐增加蒙皮受損機率。但這個問題本來就不存在，因為空軍一直未對除現役官兵外的民眾開放戰機婚紗照拍攝，更遑論造成蒙皮受損機率增加，簡直是杞人憂天。

「IDF 經國號」指出，而從照片上看，這對新人所站的位子也並非原文所指「襟翼」而是機翼主結構，這個地方本來就可以踩，從不少照片上可看到Walk way與No Step字樣，只要在指定區域踩踏就沒問題，不然戰機如何能承受+9G的重量？以及日常維保該如何進行？地勤人員吊鋼索懸空嗎？

「IDF 經國號」接著說，另有關該「專家」在受訪時堅持「明確規定要穿防滑鞋套」，然而防滑鞋套的功用並非防止蒙皮受損，而是當地勤人員工作時防止滑倒的保障措施，但新人僅是為拍攝定格婚紗照而非跑上跑下，而從不少照片上也可看到，美軍人員在維修時也多半穿著軍靴，基本上只要鞋底乾淨、無異物就不致造成受損。

▲▼美軍站在F-16戰機機翼上拍照。（圖／翻攝自guardian of freedom air show）

▲美軍站在F-16戰機機翼上拍照。（圖／翻攝自guardian of freedom air show）

「IDF 經國號」認為，作為高風險職業，戰機飛行員與他們的眷屬之間需要高度磨合，簡單來說彼此心裡素質都要很強大，今天在戰機前拍攝婚紗照，除了代表對自己的職業擁有高度榮譽感與自信外，更重要也是代表眷屬在背後的支持。同樣使用F-16戰機的美軍，不時也釋出官兵或者是眷屬站在戰機機翼上的合影。飛行員在空中跟敵人拼命，享受一點所謂「特權」並無不妥。

「IDF 經國號」強調，整件事其實很無聊、小題大作，這組照片貼出後他曾在IG看過幾次，據側面了解在場也有專業地勤人員引導拍攝，不料被有心人士借題發揮，變成鞭撻國軍的工具，可憐的新人因此受到長官責難，還被提醒發照片前「自我審查」，因為「可能造成觀感不佳」，但事實上這種無聊新聞，才可能造成國軍形象損害，打擊軍心士氣。

「IDF 經國號」點名，台灣民眾黨林毓峯貴為前航技學院學務處長，不是飛行不是修護，但同時又不學無術找學弟妹的碴，一張婚紗照就這樣變成黑歷史，這樣是否才實在不妥？

無聊新聞，才可能造成國軍形象損害，打擊軍心士氣。 這幾天出現飛行員在F-16機翼上拍攝婚紗照，但被媒體及政治人物（專家？）質疑不妥，然而事情並非新聞說的如此不堪。 原文所謂「專家」指新人為拍攝婚紗照站在飛機機翼上，如後續對民眾開放恐增加...

IDF 經國號發佈於 2023年8月17日 星期四
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