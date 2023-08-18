妻趁夫奔喪偷吃「想念黎明前的纏綿」　小王掰拍藝術照賠20萬

記者黃翊婷／台北報導

鄧姓人夫控訴，2022年4月間他出國辦理母親後事，溫姓男子竟然趁機與他的妻子幽會，不僅同住酒店，還發生多次性行為，直到同年6月間因為妻子神情有異，經過追問才知道自己被戴了綠帽，憤而決定對溫男提告求償50萬元。台北地院法官審理後，判溫男應賠償鄧男20萬元較為適當。

▲鄧妻在丈夫為婆婆辦理後事期間，與溫男發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

鄧男在判決書中主張，溫男明知妻子已婚，卻在2022年4月間趁著他出國辦理母親後事時，與妻子發展出「超友誼」的關係，2人先是在同年5月24日於車上接吻，接著又在同一個月內前往新竹，並於某酒店同宿2晚，期間拍攝照片、發生多次性行為。

鄧男接著說，妻子和溫男在同年5月31日至6月4日，分別於住處、租屋處發生性行為，後來因為妻子神情舉止有異，他直到6月間才知道被戴綠帽，氣得決定對溫男提告求償50萬元。

溫男則辯稱，鄧妻在LINE對話中雖然有曖昧言詞，但都是在抱怨婚姻狀況，他的回應僅有安慰，沒有任何踰矩或親密的用詞；至於在新竹某酒店過夜一事，是因為鄧妻委託拍攝身體人物藝術肖像，圖片都沒有裸露重要部位，他也沒有一同入鏡，顯然與一般所謂的「親密照片」不同。

溫男強調，雖然鄧妻曾詢問，「只有單人浴缸介意嗎？」但房間內只配備單人浴缸，客觀上根本無法共浴，鄧男也沒有針對這部分舉證，他當天只是前往酒店幫忙拍照而已，對話紀錄也沒有涉及性話題，雙方更不可能在家中還有其他人的狀況下發生性行為，鄧男沒有理由要求他給付賠償金。

不過，鄧妻出庭證稱，2022年5月24日與溫男說過「想念一個溫柔的深吻和擁抱」、「想念希望黎明不要來的纏綿」等對話，在這之前，2人的第1次親密關係是在車上接吻；同年5月28日入住新竹某酒店3天2夜是為了幫溫男慶生，期間發生多次性行為；同年5月31日至6月4日雙方仍保持密切聯繫，有發生性行為，但時間不確定。

台北地院法官認為，鄧妻的證詞與LINE對話內容吻合，加上沒有證據證明她是有意設詞誣陷，因此採信她的說詞；綜上所述，溫男與鄧妻曾在車上接吻、同宿酒店、發生多次性行為，確實已經侵害到鄧男的配偶權益，且情節重大，最終判他應賠20萬元較為適當。