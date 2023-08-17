19歲妹連約3男一出房間就消失　他靠「小號反套路」拿回1.2萬

記者黃翊婷／台北報導

19歲蘇姓女子與暱稱「舅舅」的不明人士聯手，以包養或性交易為由，陸續騙到3名男子去旅館開房間，隨即又以接電話為藉口，拿了錢就落跑。受害者之一的林姓男子不甘被騙，乾脆換小號再次與蘇女聯繫，對方不疑有他答應見面，結果當場被警方查獲，林男也順利拿回被騙的1.2萬元。

▲蘇女騙走林男1.2萬元，結果自己也「上當」。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蘇女2022年11月4日透過微信與林男相約見面，並答應以1.2萬元為代價伴遊過夜，兩人徒步前往台北市某旅館開房間，暱稱「舅舅」的不明人士則跟在後方，等到進入房間之後，她再以「舅舅」打電話來為由，佯裝到房外接電話，實際上卻是拿了錢就跑。

同年同月15日、16日蘇女在包養網站以1萬元單次包養、7000元2小時半套性交易為由，成功騙到2名男子赴約，然後又用同樣的手法，先開房間再假裝接聽電話，最終從2男身上騙到1.7萬元。

不過，第一位受害者林男不甘心被騙，竟換上「小號」再次與蘇女聯繫，雙方相約在2022年11月6日見面，等到蘇女現身，他馬上帶著警察上前理論，並順利取回自己的1.2萬元。後來受害的2男也陸續報案，警方一查才知道，原來3人都是被蘇女騙了。

蘇女到案之後，對於上述犯行皆坦承不諱。台北地院法官考量到蘇女已經與其中2男達成和解，另外1男雖然表示有調解意願，但經傳喚並未到庭，最終依詐欺取財罪共3罪，各判處蘇女拘役30日，合併應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。