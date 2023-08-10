夫裝GPS抓小王　妻見「他狂回頭」秒破解拆了

記者黃翊婷／台北報導

許姓男子懷疑林姓妻子（現已離婚）與葉姓男子發生婚外情，2020年11月間將GPS追蹤器裝塞進葉男的機車車殼裡，後來雙方在短時間內連續2次「巧遇」，加上他頻頻回頭觀望，引起林女懷疑，此事才被揭發。雖然許男辯稱沒有收到GPS追蹤器傳來的資料，但台北地院法官不採信，日前依竊錄他人非公開活動罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲許男否認跟蹤葉男、林女，但並未獲得法官採信。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書記載，許男因為懷疑林女外遇，為了掌握「小王」的行蹤，於是先在2020年11月21日前往電信公司申辦新門號，接著將SIM卡插入GPS衛星定位系統追蹤器，再趁著晚上無人時，把追蹤器塞進葉男的機車車殼裡。

葉男證稱，自己和林女只是朋友關係，2020年12月19日下午4時許兩人從大賣場出來，正要去牽機車時，看到許男「剛好」騎車經過，並且一直回頭看他們，當下林女就覺得很奇怪，「她說之前曾經被許男跟蹤過」，後來仔細檢查機車，果然在車殼裡發現追蹤器。

許男則辯稱，沒有收到GPS追蹤器傳來的資料，他以為那輛機車是林女在使用，2020年12月6日雙方在師大夜市附近偶遇，是因為更早之前他曾在那裡遇到林女，同年12月19日在大賣場相遇，是因為他要去買工作用的東西，無奈後來沒有找到想要購買的物品，商品廠商的名稱也不記得了。

然而，台北地院法官認為，許男申辦的新門號從2020年11月21日至12月19日，網內、網外及市話通話秒數均為0秒，但持續有行動上網數據傳輸量，加上他出現在夜市、大賣場附近時，葉男的機車又恰好都停在上述地點，一般狀況下，他要在短時間內與葉男於相同時間、相同地點「巧遇2次」，機率微乎其微。

法官接著指出，雖然許男聲稱去大賣場只是要買工作用的東西，但對於要買的東西是什麼，他卻說不清楚，這部分的辯解顯然不可採，最終依竊錄他人非公開活動罪判處許男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。