　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫裝GPS抓小王　妻見「他狂回頭」秒破解拆了

記者黃翊婷／台北報導

許姓男子懷疑林姓妻子（現已離婚）與葉姓男子發生婚外情，2020年11月間將GPS追蹤器裝塞進葉男的機車車殼裡，後來雙方在短時間內連續2次「巧遇」，加上他頻頻回頭觀望，引起林女懷疑，此事才被揭發。雖然許男辯稱沒有收到GPS追蹤器傳來的資料，但台北地院法官不採信，日前依竊錄他人非公開活動罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲許男否認跟蹤葉男、林女，但並未獲得法官採信。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書記載，許男因為懷疑林女外遇，為了掌握「小王」的行蹤，於是先在2020年11月21日前往電信公司申辦新門號，接著將SIM卡插入GPS衛星定位系統追蹤器，再趁著晚上無人時，把追蹤器塞進葉男的機車車殼裡。

葉男證稱，自己和林女只是朋友關係，2020年12月19日下午4時許兩人從大賣場出來，正要去牽機車時，看到許男「剛好」騎車經過，並且一直回頭看他們，當下林女就覺得很奇怪，「她說之前曾經被許男跟蹤過」，後來仔細檢查機車，果然在車殼裡發現追蹤器。

許男則辯稱，沒有收到GPS追蹤器傳來的資料，他以為那輛機車是林女在使用，2020年12月6日雙方在師大夜市附近偶遇，是因為更早之前他曾在那裡遇到林女，同年12月19日在大賣場相遇，是因為他要去買工作用的東西，無奈後來沒有找到想要購買的物品，商品廠商的名稱也不記得了。

然而，台北地院法官認為，許男申辦的新門號從2020年11月21日至12月19日，網內、網外及市話通話秒數均為0秒，但持續有行動上網數據傳輸量，加上他出現在夜市、大賣場附近時，葉男的機車又恰好都停在上述地點，一般狀況下，他要在短時間內與葉男於相同時間、相同地點「巧遇2次」，機率微乎其微。

法官接著指出，雖然許男聲稱去大賣場只是要買工作用的東西，但對於要買的東西是什麼，他卻說不清楚，這部分的辯解顯然不可採，最終依竊錄他人非公開活動罪判處許男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
LIVE／林子偉1換4！洪一中曝豪賭關鍵　女玩水染食腦變形蟲
女染食腦變形蟲死亡　醫曝「8大警示症狀」
快訊／雨區迅速擴大！　13區淹水警戒
1400人受困！　居民急拍片求援
快訊／劇烈雷雨擴大轟3縣市！　警戒1小時
快訊／台鋼用林子偉交易樂天4人　洪總說話了
Jisoo認愛安普賢後現身！　「1手勢」粉絲看哭了
快訊／高雄、台南「8區域淹水警戒」！
快訊／國家警報大響！暴雨轟2縣市　警戒區出爐
陽金公路奪命車禍！　車窗炸裂「重機騎士慘死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚瞬間曝！剛下陽金公路S型彎道…重機「撞凹轉彎車」騎士慘死

保全撿到紅色袋子「裝2物沒有錢」　拿回家慘賠8200元

大陸船闖台灣海域...狂抽砂石300噸　瞎扯「壓艙用的」船長下場曝

壽山機車聖地耍帥！無照男30mins慘被連開6單　脫口「這兩字」慘了

88會館郭哲敏今返台！貼身帳務陳品言羈押　傳招了「神秘內帳」

為「論文門」罵法官慘了！混蛋+無恥共13次　彭文正律師遭起訴

88會館首腦郭哲敏重金脫殼破功　今遭遣返預定下午押抵台灣

耳邊喘息「妳好香」單車教練2度緊貼求洩慾　女師噁哭怒提告

推筒子慶祝88節！新竹職業賭場藏身偏僻三合院　23賭客慘了

陽金公路奪命車禍！車窗炸裂「重機騎士慘死」　現場畫面曝光

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

驚悚瞬間曝！剛下陽金公路S型彎道…重機「撞凹轉彎車」騎士慘死

保全撿到紅色袋子「裝2物沒有錢」　拿回家慘賠8200元

大陸船闖台灣海域...狂抽砂石300噸　瞎扯「壓艙用的」船長下場曝

壽山機車聖地耍帥！無照男30mins慘被連開6單　脫口「這兩字」慘了

88會館郭哲敏今返台！貼身帳務陳品言羈押　傳招了「神秘內帳」

為「論文門」罵法官慘了！混蛋+無恥共13次　彭文正律師遭起訴

88會館首腦郭哲敏重金脫殼破功　今遭遣返預定下午押抵台灣

耳邊喘息「妳好香」單車教練2度緊貼求洩慾　女師噁哭怒提告

推筒子慶祝88節！新竹職業賭場藏身偏僻三合院　23賭客慘了

陽金公路奪命車禍！車窗炸裂「重機騎士慘死」　現場畫面曝光

風・Luxury／貝嫂狂愛「錶王」直接包色　罕見珠寶錶上手貴氣逼人

黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

陳建仁暗酸南投「未超前部署」　侯友宜轟：不要在那邊講東講西

「誰說樂天只會搞啦啦隊？」桃猿換到林子偉　球迷調侃：810大搶案

分析侯友宜勝選的關鍵　吳子嘉：才能得天下

獨家／《MOVING異能》趙寅成愛即興加戲！「老婆」韓孝周狂憋笑：超累

磯煮鮑魚整顆丟飯上！大安海鮮丼飯排爆　魚骨味噌湯＆白飯內用免費續

花大錢買保養品卻擦了個寂寞？醫師：是基底已經Hold不住！

樂天桃猿感性「Thank You！」3球員　球迷不捨湧入留言

社會熱門新聞

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

快訊／台南清晨暴雨！機場周遭「道路成瀑布」

靜宜女大生淪詐團？他曝超慘下場

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　意識不清送醫

即／18歲男衝撞待轉區3傷！10多車全毀

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

陽金公路奪命車禍！重機騎士慘死　現場畫面曝光

更多熱門

相關新聞

每月4萬包養按摩師被拒　他見1事崩潰

每月4萬包養按摩師被拒　他見1事崩潰

李姓人夫2022年9月間結識按摩師花花（化名），出價每個月4萬元包養被拒絕之後，無意間在網路上發現對方曾拍攝色情影片，男主角則是一名外國帥哥，竟狂傳訊息威脅要報警舉發，甚至說出想要受到與「帥哥」同樣的公平對待等話，結果被一狀告上法院。台北地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪判處李男拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

水電工罵三字經無罪　法官認證被刁難

水電工罵三字經無罪　法官認證被刁難

違停被公車叭　他怒比3次中指下場曝

違停被公車叭　他怒比3次中指下場曝

紅燈倒數3秒壓斑馬線　駕駛挨罰5400元

紅燈倒數3秒壓斑馬線　駕駛挨罰5400元

妻同學會約摩鐵　離婚1舉動讓夫崩潰

妻同學會約摩鐵　離婚1舉動讓夫崩潰

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面