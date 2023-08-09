水電工怒飆「X你娘」無罪　法官：被保全刁難30分鐘

記者黃翊婷／台北報導

黃姓水電工視力僅剩0.3，膝關節也因病無法久站，2022年12月1日前往台北市某社區大樓修繕水管，竟遭翁姓保全刁難30分鐘，一氣之下就在大廳裡罵出「X你娘」，結果遭一狀告上法院。台北地院法官檢視現場錄音檔案之後，認定確實是保全刁難在先，最終裁定黃男無罪，全案仍可上訴。

▲黃男要幫9樓住戶修水管，卻遭保全刁難阻止上樓。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃男是某水電行負責人，2022年12月1日中午12時許前往台北市某社區大樓修繕水管，他在上了9樓查看水管之後，返回水電行拿取工具，再次前往該社區時，因為等候住戶偕同上樓的時間過長，竟在大廳內當眾辱罵翁姓保全「X你娘」，因此被檢方依涉犯《刑法》第309條第1項之公然侮辱罪嫌起訴。

黃男表示，當時的確曾開口罵三字經，但沒有貶損他人的意思，「當時是因為住戶找我修水管我才去，保全也有看到我跟住戶上樓，後來我下樓拿東西，保全就不讓我再上樓」，他眼睛一眼失明、膝蓋關節壞掉不能久站，還拿著很重的工具，請保全打電話協助聯絡住戶，對方卻故意不打電話，還要趕他走，他等了30分鐘，一時氣憤才會罵髒話。

對此，台北地院法官檢視現場錄音檔案，檔案時間總長為27分43秒，而錄音一開始黃男就出聲請保全「再按鈴看看」，可見他待在大廳的時間應當超過錄音檔案時長。

法官接著指出，在錄音檔案中，黃男於等待期間不斷表明願意辦理訪客登記，若有疑問，保全也可以陪同上樓，或者撥打管理中心電話向住戶確認，他當下也說明當日已經跟客戶上過一次樓，只是下來拿工具，因為水電行距離社區較遠，他眼睛看不到，攜帶的工具又很重，所以無法再次前來，希望保全能讓他上樓完成修繕工作。

然而，翁姓保全僅以按電鈴無人接聽、不能讓陌生人上樓為由拒絕，可是在同一時間，保全卻讓一名陌生訪客在未辦理任何登記或與住戶聯繫的情形下，主動幫忙感應電梯磁扣，協助對方上樓。後來9樓住戶下樓查看，這才發現黃男被攔下無法上樓，隨即表明「剛剛我們進來他沒看到喔」、「那不然你可以打電話嘛，不要讓人家等」。

法官認為，從錄音檔案中可知，黃男被拒絕上樓之前，已經與住戶上樓過一次，保全理應知道他是修繕水電的師傅，而且當時被放行的陌生訪客只說要到10樓工作，就可以在未登記、未向住戶確認的情況下上樓，反觀黃男多次解釋，不僅被迫在大廳等了30分鐘，還遭驅趕，明顯是遭到刁難。

至於黃男自稱的身體不適狀況，法官經調查確認，他的右眼球萎縮僅有光覺、左眼黃斑部病變，視力僅0.3，左右膝關節均發炎已重建置換人工關節，領有身心障礙證明，的確有眼睛失明、無法久站等狀況。

法官表示，黃男因為久站身體不適，加上遭到保全刻意刁難，罵出三字經應該是發洩情緒的氣憤之詞，並非針對保全人格，不論是客觀上還是主觀上，都沒有貶低他人的意思，因此不具備公然侮辱罪的構成要件，最終裁定無罪，全案仍可上訴。