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社會 社會焦點 保障人權

每月4萬包養按摩師被拒　人夫看完「帥哥影片」崩潰了

記者黃翊婷／台北報導

李姓人夫2022年9月間結識按摩師花花（化名），出價每個月4萬元包養被拒絕之後，無意間在網路上發現對方曾拍攝色情影片，男主角則是一名外國帥哥，竟狂傳訊息威脅要報警舉發，甚至說出想要受到與「帥哥」同樣的公平對待等話，結果被一狀告上法院。台北地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪判處李男拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲李男想包養按摩師花花遭到拒絕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，李男2022年9月間前往某按摩店消費，因此結識按摩師花花，他有意包養卻被拒絕，後來無意間在付費網站發現對方曾拍攝色情影片，竟在2022年11月7日至30日間，透過LINE瘋狂傳訊息騷擾，包含「不讀不回，今（天）就會向警方舉發你，絕對會」、「真的，錢不是問題，是我不能忍受你拍片及接客，我想受到如XX（影片男子的名字）般公平的對待，你不能因為他是外國帥哥，對我有差別待遇啊，我只想吃掉你」。

李男還在對話中列出包養條件，例如每個月最少給4萬元，而且每個月要見面4次，每次3小時，如果超過次數，以每3小時1萬元計費，如果提供「多元化服務」，每次會再加碼1萬5000元，滿4個月還會另外送貴重禮物，最後附上一句，「若獲同意，即視為之前未曾發生任何不妥」。

不過，花花認為，李男的行為是在侵害自己的名譽，加上擔心真的受到傷害，因此主動前往警局報案。李男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

台北地院法官認為，李男傳訊息以言語恫嚇，確實侵害到花花的權益，考量到他已經坦承犯行，也與花花達成調解，並完成給付賠償金，過去也沒有任何犯罪紀錄，最終依嚇危害安全罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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