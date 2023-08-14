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社會 社會焦點 保障人權

老婆太愛撿回收　夫「垃圾堆」生活10年崩潰離了

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿強（化名）抱怨，妻子小慧（化名）從10年前開始經常撿拾回收物並囤積在家中，一度還堆到共同走廊遭鄰居檢舉，他彷彿生活在垃圾堆中，要求改善也沒有結果，妻子則在去年10月8日返回印尼，之後便再也沒有回來，他這才心寒決定向法院訴請離婚，並於日前獲得台北地院法官裁准。

▲▼房間，髒亂，衛生習慣，衛生。（圖／CFP）

▲阿強不滿妻子在家中堆置大量雜物。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中主張，和小慧已經結婚超過20年，但從10年前開始，妻子開始經常撿拾各種回收物回家，把房間、走廊堆滿雜物，屢屢制止也不聽，2021年間甚至變本加厲將雜物堆放到共同走廊上，結果遭到鄰居檢舉，被台北市政府都市發展局裁處4萬元罰鍰，他擔心自己可能得負擔這筆費用，便要求妻子返回印尼。

阿強無奈表示，過去這10年他只能在堆滿雜物的狹小空間生活，彷彿活在垃圾堆之中；經濟方面，妻子從事餐廳服務員、家事服務工作，但未分擔家計，他是身心障礙者，求職不易，婚後靠打零工維生，3、4年前換上肺結核，體力大不如前，無法繼續負擔工作，生病期間妻子都沒有幫忙。

阿強說，因為妻子的囤物習慣長期沒有改善，夫妻倆屢次為此吵架，感情轉淡，形同陌路，而且他們有長達10多年沒有行房，早已沒有婚姻之實，如今妻子在2022年10月8日返回印尼，至今都沒有回來，也沒有跟他聯繫，可見雙方婚姻已經出現重大破綻，難以繼續維持下去，因此決定向法院訴請離婚。

小慧經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台北地院法官認為，小慧長期在家中堆置雜物，影響居家環境及生活健康，夫妻倆屢次為此爭吵，導致婚姻發生破綻，考量到她是因為阿強要求才離台，至今都沒有回來，分居期間雙方也沒有任何維繫感情的具體作為，可見兩人都已經無意維持這段婚姻，可歸責程度雙方相當，最終裁定准許阿強的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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