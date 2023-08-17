鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

▲雲林二崙自然步道入口處的指示牌，乍看之下狀似「墓碑」，引起網友討論。（圖／翻攝林業署臉書）

記者楊惠琪／台北報導

農曆七月鬼門開，農業部林業及自然保育署在臉書粉專推薦國內4條「最冷步道」，保證「絕對冷門透心涼」的行程，還搭配仿電影海報的步道照片，尤其是雲林二崙自然步道照片，讓不少網友看了直呼：「看到照片就不敢去了」、「看圖已經覺得抖」，但也肯定小編的鬼月哏創意十足。

林業署小編說，農曆七月最可怕就是天氣炎熱和到處都是人，因此精選國內幾條「比較少人去」的冷門步道，包括新竹尖石馬里光瀑布步道、花蓮瑞穗富源森林遊樂區步道、雲林二崙自然步道，以及屏東三地門尾寮山自然步道，步道有瀑布、林蔭，相當幽靜，保證是「透心涼的旅程」。

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其中一張雲林二崙自然步道照片，引起網友高度關注，步道入口處的指示牌，乍看之下狀似「墓碑」，讓網友直呼：「看圖已經讓我覺得抖」、「這是……路(ㄇㄨˋ)牌(ㄅㄟ)嗎？」、「感覺真的陰森，不敢去……」、「不講以為墓碑」、「建議改換碑型」、「搭配農曆七月，這是紅衣小女孩系列照嗎」，但也有網友說：「好讚的文案，令人印象深刻，每個都好想去」。

▲鬼月出遊，林業署推薦4條「最冷步道」。（圖／翻攝林業署臉書）