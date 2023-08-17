　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

▲鬼月出遊，林業署推薦4條「最冷步道」。（圖／翻攝林業署臉書）

▲雲林二崙自然步道入口處的指示牌，乍看之下狀似「墓碑」，引起網友討論。（圖／翻攝林業署臉書）

記者楊惠琪／台北報導

農曆七月鬼門開，農業部林業及自然保育署在臉書粉專推薦國內4條「最冷步道」，保證「絕對冷門透心涼」的行程，還搭配仿電影海報的步道照片，尤其是雲林二崙自然步道照片，讓不少網友看了直呼：「看到照片就不敢去了」、「看圖已經覺得抖」，但也肯定小編的鬼月哏創意十足。

林業署小編說，農曆七月最可怕就是天氣炎熱和到處都是人，因此精選國內幾條「比較少人去」的冷門步道，包括新竹尖石馬里光瀑布步道、花蓮瑞穗富源森林遊樂區步道、雲林二崙自然步道，以及屏東三地門尾寮山自然步道，步道有瀑布、林蔭，相當幽靜，保證是「透心涼的旅程」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中一張雲林二崙自然步道照片，引起網友高度關注，步道入口處的指示牌，乍看之下狀似「墓碑」，讓網友直呼：「看圖已經讓我覺得抖」、「這是……路(ㄇㄨˋ)牌(ㄅㄟ)嗎？」、「感覺真的陰森，不敢去……」、「不講以為墓碑」、「建議改換碑型」、「搭配農曆七月，這是紅衣小女孩系列照嗎」，但也有網友說：「好讚的文案，令人印象深刻，每個都好想去」。

▲鬼月出遊，林業署推薦4條「最冷步道」。（圖／翻攝林業署臉書）

▲鬼月出遊，林業署推薦4條「最冷步道」。（圖／翻攝林業署臉書）

ET快訊
女業務接「長官密令」陪VIP睡30次！　真相崩潰
陰經龍狠殺女友判15年！　遭監獄拒收原因曝光
不只群創！某大廠員工「激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧
騎士嵌進車尾「下半身消失」　引擎蓋上CPR畫面曝
快訊／遭灌臉書：我的豪雨假呢？　陳其邁回應了
夫妻遭「埋針放血」1慘死！　護理妻救回被法辦
快訊／桃園小心！　中壢、八德淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班防雨彈！12縣市「大雨特報」　台北市也納入警戒區

不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

快訊／申請杭州亞運放寬賠率遭拒　公會號召全國運彩經銷商罷賣3天

學生溺水案頻傳！溪比海更危險　體育署「防溺10招」：學會漂浮

快訊／雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨襲新北、桃園

食腦蟲奪命「設施最新檢測曝」　感染源沒找到！還有30件檢驗中

閨蜜再婚要求「1萬元紅包」：一桌4萬別讓我虧錢！她聽完傻眼

台大化工系「油浴實驗」引氣爆9傷！校方：使用何種液體還要查

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

快訊／下班防雨彈！12縣市「大雨特報」　台北市也納入警戒區

不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

快訊／申請杭州亞運放寬賠率遭拒　公會號召全國運彩經銷商罷賣3天

學生溺水案頻傳！溪比海更危險　體育署「防溺10招」：學會漂浮

快訊／雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨襲新北、桃園

食腦蟲奪命「設施最新檢測曝」　感染源沒找到！還有30件檢驗中

閨蜜再婚要求「1萬元紅包」：一桌4萬別讓我虧錢！她聽完傻眼

台大化工系「油浴實驗」引氣爆9傷！校方：使用何種液體還要查

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

陶樂絲教育學苑參訪南消大橋特搜分隊　宣導防火避難逃生知識！

阿嬤在切甜不辣　身後出現一抹「鬼祟白影」：分本汪吃一口啦！

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

《山道猴子》真人版超商女友還有她！NanaQ曬對比照網驚呼：有像

暴風吸食！阿金臉貼鐵盆「狂嗑碗內飼料」沒停過　把拔扶碗怕噴飛

又有人拋郭台銘可能副手名單　媒體人：亂點鴛鴦恐自傷

楊乃文「感情進度」全說了！　霸氣認變外貌協會

市中心太貴　中科男曝：寧花40分鐘通勤省800萬房價

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

蘭嶼旅遊精選集！6大部落特色＆旅遊禁忌一次看　還有必訪美食景點

印度16歲女逃家約會過夜　父暴怒捅殺「拖遺體遊街」

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

愛乾淨小隻妹得菜花爆哭！網驚1習慣：更髒

更多熱門

相關新聞

女星錄一半「突跌地淚崩」！

女星錄一半「突跌地淚崩」！

蘇心甯（Lala）當初是以「國光女神」的頭銜出道，爾後不時受邀上談話性節目分享生活經歷。沒想到，她最近在《同學來了》講撞鬼經驗講到一半，被Keyboard老師的音效嚇到當場從椅子上滑下來，跌坐在地，直接崩潰大哭，「我是因為很缺錢才接這一集！」

防檢署搶搭鬼月話題　提醒國人出國旅遊「小心這4種鬼」

防檢署搶搭鬼月話題　提醒國人出國旅遊「小心這4種鬼」

路過喪禮唸佛號保平安？　民俗專家：會有反效果

路過喪禮唸佛號保平安？　民俗專家：會有反效果

鬼月10禁忌　網友最愛問6件事QA

鬼月10禁忌　網友最愛問6件事QA

凶宅試睡員1天1萬　2條件就能應徵

凶宅試睡員1天1萬　2條件就能應徵

關鍵字：

林業署鬼月自然步道

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

女星錄一半「突跌地淚崩」！

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面