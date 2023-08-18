新竹騎士遭夾擊慘死！肇事車副駕默默飄走畫面曝　駕駛被抓包疑毒駕

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹市林森路17日發生一起死亡車禍！一名騎士遭疾駛的小客車追撞，嵌進前方卸貨的貨車車尾，沒了生命跡象。警消到場後緊急協助脫困送醫，但騎士仍因傷重宣告不治。警方事後調查，發現事發當下肇事車輛副駕上還有一名乘客，但卻在處理當下神不知鬼不覺的離去，另外警方也在車上發現安非他命，駕駛是否毒駕以及乘客身分等，仍待調查釐清。

▲新竹死亡車禍，副駕乘客（紅圈處）竟趁著無人注意默默飄走 。（圖／讀者提供）

回顧事發經過，當時自小客車從中華路左切入林森路時，與中華路反向右轉進林森路的騎士剛好併行，但小客車車速非常快，直行時撞上前方的機車，推行約20公尺後再撞上停放的貨車，騎士躺在引擎蓋遭活活夾住。

從現場搶救畫面中可以看見，當時騎士上半身躺在引擎蓋上、下半身則被夾在貨車車尾，警消到場時騎士已失去生命跡象，只能緊急在轎車引擎蓋上進行CPR，一邊想辦法將騎士拉出，不過，騎士送醫搶救後仍宣告不治。

警方事後調查，發現事發當時肇事車輛副駕上還有一名男子，而透過監視器畫面可以發現，該男子下車後在附近徘迴一陣子後，趁著無人注意之際，默默的飄走，最後消失在事故現場。

另外，警方也於肇事車輛上發現安非他命，至於駕駛是否毒駕，以及副駕男子身分，警方目前正積極調查當中，全案後續也依毒品及過失致死罪嫌，將駕駛移送地檢署偵辦。

▲事發當時騎士卡在貨車後斗，警消人員一邊CPR搶救，一邊協助脫困。（圖／翻攝自記者爆料網）