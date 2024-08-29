快訊／高雄情殺命案！女陳屍知名商旅浴缸　男友逃新竹落網

▲高雄市三民區一間知名商旅發生命案，嫌犯為死者男友 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區昨(28日)中午傳出旅館命案，一名49歲女子陳屍於知名商旅浴缸內，經過檢警相驗之後，認為有他殺可能！因為調閱監視器發現死者跟友人一起入住，而這名友人應該是死者男友，同時警方也發現在房門手把有噴濺血跡，認為不單純，所以報請檢察官偵辦，同時組成專案小組，找尋死者男友下落，最後在新竹將他拘提，帶回高雄偵訊釐清。

這起案件就發生28日中午左右，救護人員到場後，確認女子已死亡，警方初步勘查，房門是由內上鎖並未遭破壞，且房間內部陳設也無凌亂跡象，浴缸內有水，而死者身體並無外傷，初步排除外力因素介入。不過現在經過檢警相驗之後，調閱監視器之後，發現有一名男子匆匆離開房間，因此將這名男子列為重要關係人。

而這名男子是死者的男友，調閱路口監視器發現，他在28日上午9點多匆匆離開飯店，同時騎機車往湖內走，最後改搭高鐵前往北部，最後警方在新竹的另一家旅館拘提到案，目前檢警認為死者男友涉案重大，同時到案之後對於案情反覆交代不清，將進一步偵訊。

▲高雄市三民區一間知名商旅發生情殺命案，警方到場採證 。（圖／記者吳世龍攝）