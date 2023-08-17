若選「雲林鄉親一定幫連署」　張榮味挺郭台銘：莫忘世上苦人多

▲前雲林縣長張榮味陪同鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（17）出席「挺郭派」餐宴，現場包括前雲林縣長張榮味、前台東縣長吳俊立、前立委蔡正元、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論、雲林縣副議長蔡咏鍀等人到場，向外界及國民黨「秀肌肉」意味濃厚。張榮味致詞時表示，希望如果郭台銘宣布參選後，「913說不好就是連署，希望雲林人有情有義，每個路口都設郭台銘的連署處好不好？」

郭台銘於晚間6點許，赴台北市餐宴會館出席「主流民意大聯盟」雲林旅外鄉親後援會，郭步入會場時，身旁有張榮味、周典論、謝典林等人陪同。

張榮味致詞表示，郭台銘的經驗很難得可貴，他白手起家非常辛苦，現在在國際上都有他的企業，他目前還在為台灣站在第一線努力打拼，大家都非常敬仰，政治之外，郭台銘是一個企業家、慈善家，台大醫院癌症研發中心，為了台灣人民的生命，他已經捐了200億，永齡基金會對全省不遺餘力、全心全力付出，受到每個人對他的敬重，未來可能演變成最偉大的政治家，大家有認同嗎？

張榮味說，若郭台銘選擇獨立參選，那他的條件也非常優秀，不但企業是國際性，未來組成的行政團隊絕對是非常有活力的政府團隊，尤其這次很好的機會，所有主流民意、地方老百姓共識，就是要政黨輪替，讓老百姓更好過、更有錢。

張榮味也說，我相信郭是一個有風度、有高度的人，主流民意意思是什麼？國民黨、民眾黨、郭台銘三位需要通力合作，是非常重要的，三方好好坐下來談，因為老百姓的期待，我們不能讓他們失望，「希望如果郭台銘宣布參選後，913說不好就是連署，希望雲林人有情有義，每個路口都設郭台銘的連署處好不好？」

張榮味也提到前高雄市長韓國瑜名言「莫忘世上苦人多」，要有愛心的人來領導國家，才能讓人民過上好生活，希望郭台銘跟所有鄉親問好，郭台銘的成功是經過打拼努力刻苦耐勞，跟雲林人一樣。