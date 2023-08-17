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豐原太平洋百貨慶日本展十週年　嚴選七大必買再抽二萬元旅遊券

▲▼豐原太平洋百貨慶日本展十週年　嚴選七大必買再抽二萬元旅遊券

▲豐原太平洋百貨歡慶日本展十週年。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨日本美食物產展歡慶十週年，8/17(四)~8/30(三)限時祭出頂級神戶和牛、G7高峰會國宴魚子醬、北海道極鮮海味、皇室御用手工銀器、愛媛縣越物珍珠、百年傳承漆器及非物質文化遺產南部鐵器等七大日本必買嚴選，另外日本展十週年慶還推出消費滿1000元就有機會獨得22000元雄獅旅遊券。

8/17(四)~8/30(三)於9F會館舉辦為期14天的第十回日本美食物產展，今年再度邀請青春洋溢的玉山高中美容科同學身著浴衣，彷如置身夏日花火祭般推薦十週年日本展七大必買好物：「神戶牛嶋和牛」最高級、最優質、最受歡迎的頂尖和牛現切販售，在家就能料理星級美味，現場還有現烤A5和牛及和牛炸肉、「新潟物產」今年帶來2016伊勢志摩G7高峰會國宴使用的高檔魚子醬，肯定是饕客不可錯過舌尖奢華、「惠川」來自北海道大海的恩物，帶殼鮑魚、特極貝柱、厚切鮭魚必買的直送鮮味、「大淵銀器」榮獲內閣總理大臣獎及旭日双光章最高榮譽，曾為日本天皇和皇室慶典進貢手工金銀器藝術品，其作品輝煌華麗，保證值得收藏。

▲▼豐原太平洋百貨慶日本展十週年　嚴選七大必買再抽二萬元旅遊券

▲嚴選日本最優質產品。

還有來自愛媛縣和島的「天成真珠」，堅持生產養殖2年的越物無雜質、光澤深厚亮麗，形狀圓潤的上質真珠，是高品質的真珠首選、「岡田漆器」為石川縣400年傳承，山中漆器代表，有著日本傳統工藝王國美名、「大石茶坊」除了是日本靜岡縣掛川市茶專賣店之外，今年更為百貨十週年獻上非物質文化遺產的南部鐵器，其煉造的製品可說是日本傳統藝術的瑰寶之一，雖是金屬但卻有著不可思議的溫和感，對於喜愛泡茶品茗的朋友可視為極品。

今年共有5家初登場，除了「神戶牛嶋和牛」、「大淵銀器」外，「雪國魚沼」為新潟縣知名蕎麥麵專門店的小嶋屋，曾7次獻蕎麥麵給日本皇室品嚐的殊榮，使用純蕎麥粉製作，麵體還加入布海苔的海藻，口感滑順也十分健康、「藤八郎」販售日本60年代醍醐天皇最愛消暑聖品-蕨餅，QQ嫩嫩彈性極佳，還有日本慶典人手一支的現烤醬油糰子也不容錯過、「日興」帶來限量乙只的日本赤血珊瑚，紅珊瑚代表熱情、喜樂、富貴與吉利。

豐原太平洋百貨歡慶日本美食物產展十週年，8/17(四)~8/30(三)會員於9F會館消費滿1000元可抽雄獅旅遊券22000元、日本原裝進口萬古燒砂鍋兩名(價值4980元/份)，另外開展首日會員持現金100元即可獲得200元的日本展開幕樂購券，開賣不到10分鐘即搶購完售。此外日本展十週年特別邀請日本職人於8/26(六)15:00親自教學金箔手拿鏡DIY，體驗400年傳承的獨特魅力及金箔的閃爍和漆器的光澤，8/17(四)起會員即可加價現金1200元至1F服務台報名，名額有限，額滿為止。

另外豐原太平洋百貨8/17(四)~9/3(日)秋季化妝品節登場，會員於1.9F化妝品區、2.4F內睡衣區、7F芳香區當日單筆3000送200，還有消費結帳再提供更多元的支付方式，新加入全盈+PAY、悠遊付、icash pay，7/17(一)~9/30(六)使用全盈+PAY請你喝咖啡外再享100%回饋、8/1(二)~9/30(六)悠遊付百貨筆筆最高回饋4%、8/15(二)~9/3(日)icash pay最高享10%回饋。

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