首創4D蛋糕！獲第1家蛋糕碳足跡認證　王奕凱分享數位行銷攻略

▲起士公爵創辦人暨執行長王奕凱將分享如何透過數位行銷工具完整追蹤消費足跡，提升每個流量的轉換。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府青年發展中心「玩數位 創未來」系列講座將於19日下午2時在花蓮環境教育數位中心開設「數位行銷全攻略：打造你的電商新航道！」課程，邀請起士公爵創辦人暨執行長王奕凱，分享如何透過數位行銷工具完整追蹤消費足跡，提升每個流量的轉換，深入瞭解並放大客戶價值，歡迎民眾踴躍參加。

起士公爵為全台第一家蛋糕碳足跡的認證甜點品牌，連續4年獲得金馬獎指定品牌，並榮獲國際上海時裝週指定甜點、國際亞洲無添加A.A.美食獎三星、比利時風味絕佳獎章iTQi絕佳風味獎等各大獎項的肯定，成功以甜點將台灣躍升國際舞台，而其中的關鍵，除了產品經過上百次試驗成就完美之外，透過數位行銷及電商營運，讓更多人認識品牌，也是不可或缺的關鍵因素。

▲縣長徐榛蔚希望透過講師的分享，協助創業者品牌推廣，啟發更多創業的熱情和創意。

講師王奕凱擁有研習中醫的背景，曾任職於癌症中心，見過許多患者為病所苦，有鑑於長期食用食品添加物對健康造成的影響，激發以簡單食材做出美味又兼顧健康的蛋糕。憑藉熱誠和使命，研發不添加奶油 （De-Butter）、不添加鮮奶油 （De-Whipped cream）、不添加澱粉 （De-Starch）、不添加水（De-Water）的4D蛋糕，歷經727次「不夠好」的試驗，終於成就美味和健康的完美比例，開創起士公爵品牌，並透過數位行銷將品牌推向世界。

縣長徐榛蔚為協助花蓮青年深入了解跨領域之數位應用方式，並提升數位應用實力，特別辦理系列講座，邀請不同產業的菁英講師到花蓮授課。起士公爵的成功案例充分證明數位行銷在品牌推廣和客戶價值提升方面的重要性，花蓮有許多優秀的甜點、餐飲業者，希望透過講師的分享，協助創業者在品牌推廣和客戶價值提升方面的能量，啟發更多創業的熱情和創意，並進一步推動花蓮的經濟發展。

報名網址：http://ydc.org.tw/course-inner.aspx?num=136

