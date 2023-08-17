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大陸 大陸焦點 特派現場

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

▲英特爾。（圖／路透）

▲英特爾。（圖／路透社）

文／中央社台北17日電

英特爾收購以色列晶片製造商高塔半導體案，因中國反壟斷監管機構不同意而破局，此事恐令與中國有深厚聯繫的美國公司更加不寒而慄；對此中國專家說牽涉中國業務當然需中國官方批准。

紐約時報今天報導，中國實際上挫敗了矽谷半導體巨頭英特爾（Intel）的一筆54億美元（約新台幣1700億元）的收購交易，這是中美商業關係緊張的最新跡象。

英特爾16日宣布，已與以色列晶片製造商高塔半導體（Tower）「雙方同意」終止原定的收購計劃。

報導指出，英特爾未能完成收購高塔半導體的交易可能會令那些在中國有深厚聯繫的美國公司更加不寒而慄，由於兩國關係緊張，美國公司在中國開展業務已變得越來越困難。

對英特爾來說，中國是業務主要市場之一，2022年英特爾在中國的員工人數超過1.2萬，營收逾170億美元，約占其全球總收入的27%。

而高塔半導體成立於1993年，在上海設有辦事處，與台積電等巨頭相比，規模要小得多。

這項收購計劃在2022年2月宣布，已經通過了美國和歐洲的反壟斷審查。但它在中國的反壟斷審查遭到長時間的拖延，中國的反壟斷機構對在中國有一定收入的公司的合併進行審查。

中國官媒環球時報今天報導，通訊行業專家項立剛表示，高塔半導體一些業務在中國進行，相關併購案需要中國監管部門批准。如果併購行為會導致壟斷，衝擊中國產業，不批准是正常。

2022年，杜邦公司放棄以52億美元收購電子材料製造商羅傑斯公司的交易，原因也是未能獲得中國監管機構的批准。

紐時指出，這顯示敏感科技技術是中美經濟關係緊張的主戰場。

美國總統拜登（Joe Biden）近日下令禁止對中國某些敏感技術進行新投資。中國譴責美國的這些努力是為了遏制中國的技術進步，減緩中國的經濟增長。

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