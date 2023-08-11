獨／16歲少年夜衝陽明山　逆向惹怒惡煞！慘遭甩棍打爆頭

▲16歲少年夜衝「逆向行駛」惹怒惡煞，惡煞甩棍打爆他頭。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北一名16歲沈姓少年和5位友人，日前無照騎機車夜衝陽明山，行經淡水區淺水灣前「逆向行駛」，疑似驚嚇到小客車駕駛陳男，陳憤而拿出甩棍狠狠教訓沈少，犯案後揚長而去，留下沈少及友人滿頭鮮血呆坐原地。警方獲報，當日晚間10時許將陳男逮捕，除舉發交通違規外，再依傷害罪嫌函送至士林地檢署偵辦。

正值暑假，就讀新北某高工的16歲沈姓少年，和5位友人9日相揪騎車夜衝陽明山，一行人感受夜晚在道路的衝刺感，快樂的不得了，一群人從陽明山沿海岸線返家，行經新北市淡水區淺水灣前時，沈少被快樂沖昏頭竟「逆向行駛」，驚嚇到駕駛小客車的20歲陳男及乘客。

小客車駕駛陳男被嚇到後，相當氣憤，下車向沈少理論，接著從車內找出甩棍，給沈少狠狠教訓，打得沈少頭破血流，額頭撕裂傷流血不止外，後腦也出現血腫情況，其他友人見狀趕緊呼叫119救援。施暴的陳男肇事後開車揚長而去。

淡水警分局表示，事發當日（9日）下午5時許，受理被害人傷害告訴後，立即調閱監視器，鎖定涉案的自小客車，晚間10時循線通知涉案的陳男到案說明，全案依法舉發交通違規並依傷害罪嫌函送士林地檢署偵辦。此外，沈少也被警方告發無照駕駛。