這杯太欠喝！超商最新「青梅冰茶」來了　限時買2送2爽喝

▲7-11 CITY TEA現萃茶新品「青梅冰茶」，將在8/23起開賣。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

天氣炎熱當然要喝茶才清爽！就有超商即將開賣最新飲品「青梅冰茶」，喝起來充滿梅香、酸甜不膩口，8/23起還可享嚐鮮價49元、限量買2送2優惠；另外，超商限定門市也開賣新品「寶可夢芒果霜淇淋」，即日起只要嚐鮮價49元開吃。

7-11 CITY TEA現萃茶將在8/23起推出重磅新品「青梅冰茶」，四季春青茶結合台灣青梅與蔗糖蜜，再搭配複方麥芽糖及蜜餞甜香尾韻點綴，前段青梅香氣四溢，尾韻清爽酸甜不膩口，8/23起至9/5止門市可享嚐鮮價49元，OPEN POINT行動隨時取則有限量買2送2。

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

另外，7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，若在8月期間每周五六日（8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享同品項買1送1。

▲麥當勞夏季超殺優惠券來了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞則是祭出「夏季優惠券」，一共有7大系列、38種優惠選擇，其中，必搶大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康，通通不能放過。

▲優惠券一共有38種優惠選擇等吃。