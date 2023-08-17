限量34萬杯搶喝！超商首賣「agnès b.冰可可」　每一口都超濃郁

▲7-11 CITY CAFE首度開賣「To b. by agnès b.經典冰可可」，8/23起可享嚐鮮價99元。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

迎接浪漫七夕情人節，超商咖啡首度攜手agnès b.共同推出最新「經典冰可可」，將在8/23起限量開賣，每一口都能喝到甜蜜又濃郁的口感；另外，同步還有「agnès b.隨行杯」，8/23起只要買咖啡飲品任1杯，即可以520元將隨行杯帶回家。

7-11 CITY CAFE首度攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可」，融合巧克力、烤堅果及黑糖香氣，可可濃郁不甜膩，層次香醇濃郁，搭配手寫b.logo結合LOVE主題飲品杯，共有黑、白、紅3款顏色（隨機），8/23起開賣，全台限量34萬杯，每杯優惠價99元，售完為止。

▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。



▲8/23起購買CITY全系列飲品任1杯，即可以520元加價預購「To b. by agnès b.品牌隨行杯」。



不僅如此，凡在8/23起至9/19期間購買CITY全系列飲品任1杯，即可以520元加價預購「To b. by agnès b.品牌隨行杯」（原價980元，約5.3折），隨行杯有經典黑、時尚白共2款，470ml大容量，冰熱飲皆可裝，各限量3萬個。

▲情人節限定愛心雪糕捲超Q。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

金帛手製則是推出情人節限定「愛心雪糕捲」，蛋糕體特意選用草莓可可、原味2口味混搭，搭配水蜜桃生乳餡，還有以莓果製成的愛心果凍餡，大口咬下酸甜好吃，另一款「戀上草莓戚風蛋糕」，是草莓乳酪生乳餡層層堆疊草莓蛋糕體、草莓果凍，還結合原味生乳餡、莓果生乳餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲▼草莓戚風蛋糕口感酸甜綿密。