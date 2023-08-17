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社會 社會焦點 保障人權

高熱鍋鏟烙燙下體　賭場黑吃黑四煞虐死人判刑定讞

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲男子遭多方凌虐，甚至被傷燙的鍋鏟烙燙下體，最後遭虐死。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中市日前發生一起賭場黑吃黑案件，經營賭博網站的李姓男子懷疑手下康姓男子私吞款項，就指使張姓男子等4名手下，將康男綁到汽車旅館中，毆打凌虐，還以燒燙的鍋鏟，烙燙康男下體、四肢等部位，最後虐死康男。案經最高法院審理後，將張男等4人分別判刑10年6月到8年定讞。

判決指出，死者康姓男子與張姓、蔡姓、邱姓、董姓等4名男子，同為李姓男子賭博網站的成員。案發於2021年8月間，當時李男懷疑康男私吞賭博網站內的公款，為了逼迫康男吐錢，李男就指使張男等4人，將康男綁起來，問出錢的下落。

張男等4人第二天就約出康男，並帶到汽車旅館中。眾人陸續購買鋁棒、老虎鉗、繃帶、束帶等毆打、綑綁之器具，將康男綁起來，並開始毆打，逼迫康男說出錢在哪裡。不過康男不肯說出，眾人凌虐12個小時後，再換一間汽車旅館，綁住康男繼續凌虐，但康男仍不說出。

為了逼康男就範，眾人又購買了卡式瓦斯爐、瓦斯、鍋鏟等物品，並輪流持以卡式瓦斯爐火烤之高溫鍋鏟，燒燙康男身體、四肢及下體等部位，康男被打到身體、四肢多處嚴重瘀腫、燒燙傷併發橫紋肌溶解症而身體虛弱。最後又要換一間汽車旅館，眾人擔心康男出聲求救，就以衣物摀住康男口部，結果康男就因為橫紋肌溶解症加上口鼻遭摀住，最後窒息死亡。眾人將死者丟在汽車旅館後落跑，旅館隨即檢查，發現有人死亡，報警逮捕張男等人。張男等人遭殺人罪嫌提起公訴。

一審法院將張男等人分別判處有期徒刑9年8月到9年不等的刑期，二審則改判有期徒刑10年6月到8年不等刑期，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

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