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社會 社會焦點 保障人權

不爽公車司機按喇叭嚇哭娃　違停爸比3次中指下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

謝姓駕駛2023年1月28日上午10時許將自用小客車違停在路邊，被打算右轉的公車司機按喇叭，導致小孩嚇到哭泣，一氣之下連比3次中指並以台語怒罵「靠夭喔」，結果反而害自己吃上官司。雖然謝男辯稱靠夭只是語助詞，但並未獲得台北地院法官採信，日前被依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

▲公車,駕駛,司機,公車暴力。（圖／CFP）

▲謝男不滿被公車司機按喇叭，氣得比中指並回罵「靠夭」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，謝男2023年1月28日上午10時52分將自用小客車違停在新北市某路段，因為章姓公車司機打算右轉，於是按喇叭示意，他竟心生不滿，當街對著司機比中指3次，並以台語辱罵「靠夭喔」。

謝男挨告之後矢口否認犯罪，辯稱當時將車子臨停在路邊是要接送小孩，才剛停下不久就被公車司機按喇叭，小孩因此嚇哭，這才氣得回罵並比中指，但「靠夭」只是語助詞，他沒有要損害司機名譽的意思。

然而，台北地院法官認為，按照一般社會經驗法則與通念，比中指是用來鄙視或羞辱人的動作；而「靠夭」一詞源於閩南語的哭夭，意思是因親友稚齡死亡而哭泣，後來衍生出哭餓、靠夭、靠腰等不同用字，並從詛咒之意漸漸轉變成口頭禪，甚至是戲謔、男女調情用語，的確不一定具有侮辱的意思。

法官接著指出，任何言行都不一定代表「言行本身的原始、正確意義」，還要配合語境、客觀情狀等前因後果，謝男自稱是因為小孩遭嚇到才會生氣回罵，可見他的言行並非出於善意，客觀上也達到使一般人認為難堪不快的程度，明顯構成《刑法》上公然侮辱的要件，因此不採信他的說詞，並依公然侮辱罪判處罰金3000元，得意服勞役3日，全案仍可上訴。

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