15歲少年凌晨偷騎機車「撞路燈慘死」！父母接噩耗醫院大哭

▲15歲蔡姓少年偷騎父母機車夜遊，沒想到過彎失控自摔、撞上路燈身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市15歲的蔡姓少年凌晨趁著父母睡覺，偷偷其家中的機車外出夜遊、與未滿18歲的李姓少年雙載，沒想到意外失控自摔，撞上路燈後傷重不治，後座的李姓少年則是住院接受治療當中。詳細案發原因為何，仍待進一步調查。

警方調查，蔡姓少年剛從國中畢業，10日凌晨趁著父母休息，偷偷騎著家裡的機車出門，與17歲的李姓少年雙載，與另一名偷騎父母機車的陳姓少年外出遊玩。

沒想到，一行3人經過中山區中山二路一帶時，蔡姓少年因為轉彎不慎，先是失控自摔，連人帶車向旁邊滑行，最後又撞上了旁邊的路燈、計程車，受了嚴重內、外傷。

▼蔡姓少年趁著父母入睡，偷拿機車鑰匙出門夜遊，沒想到過彎失控自摔，撞上路燈身亡。（示意圖／記者黃翊婷攝）



騎另一輛機車的陳姓少年聽到巨響，嚇得立即報警、叫救護車，但蔡姓少年因為傷勢過重，搶救後仍宣告不治。至於乘坐在蔡姓少年後座的李姓少年，則是全身多處擦挫傷，嘴部需要開刀，目前仍在住院治療當中。

蔡姓少年的父母得知消息趕到醫院，聽到兒子意外身亡，不可置信的同時，也悲傷地泣不成聲，不曉得孩子為何會偷鑰匙夜遊、進而釀成慘劇。

警方對此呼籲，現在正值暑假，時常會傳出孩子偷父母的機車鑰匙夜遊的消息，家長們最好是將鑰匙隨身攜帶，不要放在容易被取走的地方，以免釀成憾事。