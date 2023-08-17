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群創處長劈3女「用身體換資訊」！業內人揭潛規則：不然訂單怎來

群創光電爆出桃色糾紛，已婚許姓處長自爆劈腿3女。（示意圖／報系資料照）

▲群創光電爆出桃色糾紛，已婚許姓處長自爆劈腿3女。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

科技大廠群創（3481）爆出桃色糾紛，一名許姓處長自爆「劈腿3女」，更將3名女子的照片發布出來，坦言「用身體來換取資訊」、還與其中一名女子拍下大量性愛影片，毀滅式的爆料曝光後，引發軒然大波，甚至有「前主管」透露自爆原因，業內人士爆料很常見「不然訂單怎麼來」，對此，引發網友感嘆「為了業績真的是鮑鮑換來的」。

群創光電一名許姓已婚處長突然在臉書自爆，他忍受不了自己的婚姻，於是長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係，且時間點均重疊，更PO出3名女子的身分個資，除了點名其他科技公司的3名女子，還發布身材姣好的正妹照片，一一細數出軌的過往，「知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯。

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這篇貼文當中，許姓處長更詳細列透露，其中一名女子離婚育有一女、另兩名女子則都是已婚，除了曝光姓名及電話等個資外，更詳述性癖好，甚至還與其中一名女子「拍了多部性愛影片」，還說對方很敢玩，以及兩人在何處開房間等等，就連想要刪除影片檔，都要花上超過一個小時，消息曝光後，引發各界譁然。

沒多久，這名許姓處長再度透過臉書表示，自己帳號沒有被盜，「我自己做的事要負責，是我對不起人家」，也希望大家不要再問了。事後，一位自稱是「許姓處長前上司」出面爆料，其實許男過往擔任工程師時，就有類似惡習，不過其他主管縱容，才會發生這樣的悲劇。

這名「許姓處長前上司」表示，事件東窗事發，疑似是許男的妻子盜用帳號發了第一篇文，許男眼見紙包不住火，乾脆自己加碼爆料，背後原因疑似是贍養費談不攏，才會導致元配來爆料，至於「許姓處長前上司」的爆料是否屬實，仍待進一步調查。

除此之外，《三立新聞網》引述一名在NB業待了10年的資深工程師爆料，這種事情本來就很常見，「不然訂單怎麼來」；更有業務直言，她先前陪已婚主管出去應酬也被親嘴、摸胸性騷擾，類似狀況在業內屢見不鮮，幾乎人人都在搞婚外情。

對此，網友紛紛回應「業務類484很容易婚外情」、「以前在系統廠也聽過」、「重點在最後，真的用身體交換公司資訊，驗證都市傳說」、「為了業績真的是鮑鮑換來的」、「多年去新竹面試，在全家休息時，一堆業務主管帶業務正妹在那聊性生活」、「面板產業都能這樣玩，其他幾家產業大間的不難想像啊」、「正常吧，一堆人大驚小怪」。

針對許姓已婚處長一事，群創回應，「關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽」。

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