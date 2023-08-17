暖心法官幫接送「還塞1000」　小偷崩潰痛哭：我一定會改

▲失業工餓到偷竊，法官下庭暖助1000元，讓他淚崩「我一定會改過自新」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆一名45歲蔡姓男子長期失業，2022年3月8日因為肚子餓，在某小吃店偷走了一個卡式瓦斯爐，被警方逮捕依竊盜罪送辦。基隆地院法官開庭審理時，得知蔡男身無分文無法回家，下庭後不但委請警方開車接送蔡男，還資助對方1000元撐過困難日子，讓蔡男當場淚崩承諾「一定會改過自新」。

蔡男2022年3月8日凌晨2時許因為肚子餓，騎車到新北市金山區一間小吃店行竊，偷走店內一個價值約2500元的卡式瓦斯爐。店家發現遭人偷竊後，馬上打電話報案，警方隨即調閱周邊監視器追查，很快就循線逮捕蔡男。

基隆地院日前開庭審理，蔡男由於行動不便，在警員的攙扶下，一拐一拐走進法庭，開庭後他告訴法官，他原本是一名水泥工人，數年前工作時意外弄傷腳，從此走路都一拐一拐，也因此失去工作。

蔡男失業後，開始每天喝酒麻痺自己，妻子不滿他每天借酒澆愁，失望至極之下丟下他與兒子離家出走，連兒子也開始不理他，當天會去偷卡式瓦斯爐，原因是肚子太餓了，想偷瓦斯爐回家煮東西吃。

基隆地院承審法官施添寶認為，蔡男涉犯竊盜罪事實明確，考量到蔡男沒有前科，被逮捕後自白不諱且顯有悔意，小吃店黃姓失主也願意原諒，衡量蔡男犯罪之動機、目的及危害情況後，依竊盜罪判處蔡男拘役10天，緩刑2年。

▲施添寶法官得知蔡男無法回家，馬上打電話請求其他人協助接送蔡男。（圖／ETtoday資料照）

施添寶庭訊後，聽聞蔡男是坐警車出庭，身無分文不知該如何回家，當即打電話拜託法院旁邊的東光派出所張姓所長幫忙載蔡男回家，在協助蔡男上車後，他還私下偷塞了1000元給張姓所長，請張姓所長轉交給蔡男，希望蔡男撐過難關，早日振作起來。

張姓所長表示，他當天輪休沒有上班，在接到施法官的電話，聽聞蔡男的情況後，馬上開自己的車趕到法院幫忙，後來在載蔡男回家的途中，也把施法官交代的1000元轉交給蔡男，鼓勵對方未來要好好過日子。

蔡男收到1000元後忍不住崩潰大哭，他告訴張姓所長，他之前根本不認識施姓法官，甚至連對方的名字都不清楚，沒想到對方不但願意幫助他，還給了他1000元，直呼施姓法官根本是活菩薩，承諾一定會改過自新、一定會重新振作起來。