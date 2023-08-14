天母豪宅千萬現鈔遭竊！保全幹的...拿贓款送女友：我是傭兵

▲北市天母某豪宅蕭姓保全竊走賴姓屋主千萬現鈔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市鄰近陽明醫院豪宅驚傳千萬現鈔竊案！賴姓貿易商因「卡努」颱風侵台返回台中老家躲避風災，返家後發現大量現鈔不翼而飛，立刻報警。警組成專案小組追查，拘提該社區蕭姓保全及其江姓女友，發現狡詐的他於雙北租倉儲將現金藏匿，更怕當保全丟臉，向女友謊稱自己是傭兵，全案訊後依竊盜案到移送士林地檢署。

據了解，36歲賴姓女屋主與丈夫從事貿易，前陣子以20萬承租「只租不賣」的天母神秘豪宅，並用心裝潢。該社區，41歲蕭姓保全則保管其屋鑰匙，8月1日陪同10幾名工人進進出出安裝、搬傢俱，發現屋內竟有千萬現鈔，心生歹念，認有機可乘，凌晨持鑰匙潛入竊走900萬現鈔。

賴姓屋主從台中老家躲完「卡努」颱風北上後，發現千萬現鈔不翼而飛，立刻報警處理。警方調閱社區週遭監視器等，研判該社區2019年從軍官退伍且有詐欺前科的蕭姓保全涉有重嫌，於8月10日持票拘提蕭男及其江姓女友。

▲蕭男行竊後若無其事繼續在該豪宅上班。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蕭男落網後稱只偷900萬，並說出在三重、南港租小倉儲藏現金450萬、其租屋處放110萬、江姓女友家50萬，並表示「剩下的290萬拿去還債」；從事網拍的江姓女友則委屈說，男友向她謊稱「自己是在當傭兵」，前幾天還給現金10萬元，說是「特殊任務」拿到的報酬，真的不知道男友職業是保全。

▼蕭姓男子將贓款放在倉儲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警訊後依竊盜案移送蕭男、江姓女友至士林地檢署。複訊後，檢方諭知江女限制住居、蕭男聲押，法官裁定飭回。

士林警分局呼籲民眾錢不露白、財不離身，家中如有存放大筆現金需求，應妥適置於保險箱或其他防盜設備內，士林警亦提供治安風水師服務，主動協助民眾檢測住家安全，降低被害風險。