導航帶錯路！美魔女掃墓變打「野外泥巴戰」　受困山區驚魂飆淚

▲女子(紅色)的車輛陷在泥土當中，無法前進。員警前來救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄1名40歲女子開車到內門區的墓園祭祖，沒想到衛星導航將車帶至木柵里山區裡的1條羊腸小徑，結果雨後道路泥濘，左側輪胎陷入路旁坑洞，受困動彈不得，只好報警求救，女子看到警方到場救援喜極而泣。

14日上午10時許，接獲民眾報案稱車子受困在山區，輪胎陷落坑洞動彈不得。警方趕到現場，發現許姓女子神色驚慌向警方求救，表示自己要到內門區溝坪一處墓園祭祖，結果衛星導航指引她走到山區產業道路，沒想到輪胎陷落在剛下過大雨泥濘的土裡，導致左後輪空轉，車輛動彈不得，而且受困地點位於山區產業道路，附近罕無人跡，心急的她不知該怎麼辦，只好求助警方。

▲女子的車輛陷在泥土當中，無法前進，員警找里長的貨車救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方先以木板固定在輪胎後方，並站在車輛後方合力推車，無奈經過多次努力車輪還是在泥地中打滑空轉，無法將車輛駛出，警方立即連絡當地木柵里里長机素勤，商借小貨車到場幫忙，使用固定拖車繩將許女的車輛拉出泥濘坑洞；許女看到愛車順利脫困，不斷對著處理員警鞠躬致謝，並表示幸好有警察及里長的熱心協助，她才得以解圍。