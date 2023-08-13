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社會 社會焦點 保障人權

OL被關鐵籠人格分裂成6歲童　他趁機「秘密性教育治療」給吃香蕉

▲▼澳洲一名11歲女孩在上學途中遭擄走性侵長達5小時。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲OL出現雙重人格，被男同事趁機性侵。（圖／示意圖）

記者劉人豪／台北報導

一名OL小美（化名）因患有創傷後壓力症後群(PTSD)出現雙重人格，經常會不自主的退化成6歲小孩。小美指控，她在基於信任，及尊稱對方為「大哥」的情況下，將此事告訴一名男同事，但沒想到對方卻利用她這個弱點，趁著她退化成幼兒時，性侵她得逞。高院更二審認為男同事對小美的性行為，造成她身心受創，依乘機性交罪判他4年6月徒刑。

判決書指出，小美因童年時被姑姑關進鐵籠，加上父親也對她長期暴力對待，當時的痛苦掙扎及哭喊無助的畫面深植腦海，長大後她也在2012年被醫生診斷發現，罹患重度憂鬱症及創傷壓力症候群，還因此出現幼兒退化症狀，只要發病「言行、智商」就會退化成6歲小孩。

小美跟男同事因業務需要而認識，2人無話不談，從此已兄妹互稱，而小美也因為信任，將她自己患有創傷後壓力症候群的疾病告訴男同事，並表示自己常會不自主退化成幼兒。

沒想到，男同事在得知此事後，竟告知小美要為她做「秘密性教育治療」，隨後多次利用小美弱點，在自己辦公室內對小美性侵得逞。直到小美因病就醫，其心理諮商師察覺小美異狀，才得知她遭到性侵的片段資訊後，進而報警處理。

一審法官審理期間，男同事出庭表示，自己確實知道小美的病情，但絕對沒有乘機性交，還反擊說是小美精神狀況不佳，一直覺得曾經被性侵，還有「因而有孩子，但孩子死了」等錯覺。

台北地院法官根據醫院鑑定報告，認為小美儘管有雙重人格，但不會影響證詞證據力，而且男同事測謊沒有通過，加上2人的對話訊息「幼兒退化的我，覺得自己被你這個親人侵犯」、「你一直在跟幼兒退化的我make love」等語，多方考量後不採信男同事說詞。

台北地院法官表示，男同事明明知道小美的生活、精神上非常需要其開導，但男同事卻利用小美身心不穩時趁機性交，造成小美的身體心靈嚴重受創，因此依乘機性交罪判男同事4年6月有期徒刑。

不過，這起案件經男同事上訴到二審後，二審法官以證據不足改判無罪，最高法院將案件發回後，更二審找幫OL進行鑑定的精神科醫師出庭，醫師指出，OL有描述到跟男同事發生性關係時，她就會進入小孩的人格狀態，並描述到生殖器是「香蕉」，還說「要她吃」，然後進入到她的身體，她覺得很噁心，可是不敢不吃等情形，並且不可能是幻想或者是一種被害妄想。

法院根據醫師證詞，認為男同事利用小美身心不穩定而不能抗拒性交之際進行性行為，造成小美身心嚴重受創，依乘機性交罪判他4年6月徒刑。本案仍可上訴。

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