沖繩下地島「潛水船翻覆」！20人落海　出動5巡視船救援

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣宮古島市的下地島外海16日中午12時左右發生船隻翻覆意外，當時船上的20名乘客全都落海，所幸目前皆已獲救，海上保安部仍在調查船隻翻覆的詳細原因。

▲20名落海者皆順利獲救。（圖／第十一管区海上保安本部）



根據《琉球放送》報導，沖繩縣宮古島海上保安部指出，16日中午12時45分左右接獲通報稱，宮古島市的下地島外海發生船隻翻覆意外。根據調查，發生翻覆意外的船隻是潛水船，船上載有20人，其中大部分都是潛水客。

救難人員獲報後隨即趕往現場，並出動5艘巡視船與1架救援飛機，順利將20人都救上岸，雖然全員皆無生命危險，但其中1人仍因身體不適被送往醫院治療。

宮古島海上保安部表示，潛水船的詳細翻覆原因仍待進一步釐清。