沖繩下地島「潛水船翻覆」！20人落海　出動5巡視船救援

記者王佩翊／編譯
日本沖繩縣宮古島市的下地島外海16日中午12時左右發生船隻翻覆意外，當時船上的20名乘客全都落海，所幸目前皆已獲救，海上保安部仍在調查船隻翻覆的詳細原因。
▲20名落海者皆順利獲救。（圖／第十一管区海上保安本部）
根據《琉球放送》報導，沖繩縣宮古島海上保安部指出，16日中午12時45分左右接獲通報稱，宮古島市的下地島外海發生船隻翻覆意外。根據調查，發生翻覆意外的船隻是潛水船，船上載有20人，其中大部分都是潛水客。
救難人員獲報後隨即趕往現場，並出動5艘巡視船與1架救援飛機，順利將20人都救上岸，雖然全員皆無生命危險，但其中1人仍因身體不適被送往醫院治療。
宮古島海上保安部表示，潛水船的詳細翻覆原因仍待進一步釐清。
【速報】— 宮古毎日新聞 (@miyakomainichi) August 16, 2023
宮古島海上保安部によると16日午後０時46分
「17エンドで船が転覆した」と通報があった。
現場は伊良部島の西、下地島空港北側2700メートルの沖合で、巡視船5隻と航空機1機で20人を救助した。名簿を照合し、全員の無事を確認しているという。
写真提供：第十一管区海上保安本部#宮古島 pic.twitter.com/xeRcensmES
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