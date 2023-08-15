　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

近百公斤警察重臀壓頸被告險死　判賠30萬元確定

▲高雄警方無預警擴大酒駕臨檢，與警方「盧」了兩小時；也有民眾酒駕當場遭上銬帶走。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲員警執法過當，判賠30萬確定。此為示意圖，非當事人員警。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋分局警備隊潘姓員警，日前執行臨檢勤務時將嫌疑人上銬，體重近百公斤的潘員竟以臀、腿部位，坐在對方頭頸部約8分鐘，對方多次哀求不能呼吸。刑事部分潘員遭判刑4個月定讞，被害人求償百萬，高等法院15日判賠30萬元確定。

本案發生於2019年3月間，晚間7點半左右，潘員與王姓員警在新北市板橋區南雅西路2段175巷及板城路交岔路口，攔查逆向騎乘機車的曹姓男子。曹男經酒測後吐氣所含酒精濃度為每公升0.17毫克，2名員警就對曹男實施生理平衡測試。曹男最後生氣，辱罵2人「你們這些廢物」。

曹男隨即被王姓員警逮捕並上銬，潘員則將曹男拖行至路邊，再以大腿及臀部壓在曹男頭部及肩頸部位約8分鐘。潘員壓制期間並刻意晃動身體，還說「慢慢來沒關係，他現在臉被我壓在地上了，可以慢慢跟他玩」、「不會啦，他不會死掉就好了」、「壓制的時候，只要注意他還會喘氣就好」。曹男不堪對待，哀求不能呼吸，還說「我要吐了」、「我吐會嗆到脖子啊」。曹男因此右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷。

曹男事後提出傷害告訴，潘員一審遭判刑6月，二審改判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。另外曹男也認為自己右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷，因此請求100萬元精神慰撫金。一審判決潘員須賠償30萬元，案件上訴二審，高等法院審理後，15日駁回上訴，全案確定，潘員必須賠償30萬元。

此外，潘員也多次出現脫軌行為，某次酒駕臨檢時，民眾因不配合酒測，過程全被錄下，當時板橋分局督察組還加上字幕「吹氣不到1秒時間第三次測試失敗」、「沒有這樣，沒有這樣，我已經給你三次機會了！我都像幼稚園老師一樣教你怎麼吹」、「是否要吹呢？Yes或No？」、「不可以～不可以～不可以～不行～不行～全部都拿去做雞精～哈哈哈哈哈」，做成影片放在分局內部。由於影片未加密，眾人均可分享瀏覽，潘男認為名譽受損，向分局請求國家賠償，最後獲准國賠2萬元確定。

ET快訊
快訊／隧道內撞成一團！　拖吊困難雙向封閉中
最美英文老師遭電視台開除　她3點回應
LIVE／館長陳之漢來了！柯P高嘉瑜一秒上身　呂捷笑岔氣
《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年
台語歌王深夜急診！　家屬曝最新病況
快訊／大學火警！6歲、11歲男童送醫
賴清德首提「無台灣獨立路徑」　「中華民國」國名不用改
快訊／NCT泰一嚴重車禍！　動手術工作取消
快訊／爆紅景點5天奪2命！　男送醫不治
85度C跌落神壇　他曝「致命缺點」！1優勢美國人卻熱愛
快訊／反告陳時中賠100萬！　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑維修作業出包！台中工廠驚傳爆炸　2員工受傷送醫

搶救畫面曝！東澳隧道5車連撞釀3傷　拖吊困難延至下午3時搶通

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

快訊／獨居病翁8樓墜落...搶救30分不治　警排除外力介入

2女搶1男！她登門找碴爆衝突　咬掉情敵小指一塊肉

快訊／台南某科大火警！酒精燈起火...6歲、11歲男童燒傷送醫

5天2溺斃！「10分鐘就到」玩水加溯溪　台東桑樹溪秘境爆紅

快訊／桑樹溪5天奪2命！男「玩漂漂河」沉水底6分鐘　送醫不治

帶槍到KTV消費...竟要寄放櫃檯　反遭員工客人「徒手+拖把」KO

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／疑維修作業出包！台中工廠驚傳爆炸　2員工受傷送醫

搶救畫面曝！東澳隧道5車連撞釀3傷　拖吊困難延至下午3時搶通

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

快訊／獨居病翁8樓墜落...搶救30分不治　警排除外力介入

2女搶1男！她登門找碴爆衝突　咬掉情敵小指一塊肉

快訊／台南某科大火警！酒精燈起火...6歲、11歲男童燒傷送醫

5天2溺斃！「10分鐘就到」玩水加溯溪　台東桑樹溪秘境爆紅

快訊／桑樹溪5天奪2命！男「玩漂漂河」沉水底6分鐘　送醫不治

帶槍到KTV消費...竟要寄放櫃檯　反遭員工客人「徒手+拖把」KO

快訊／疑維修作業出包！台中工廠驚傳爆炸　2員工受傷送醫

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

搶救畫面曝！東澳隧道5車連撞釀3傷　拖吊困難延至下午3時搶通

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

空品良好日數201天！上半年空氣品質全國最優在台東

吃得到頂級紐約克牛排！A CUT首推午間商業套餐　每位2200元起

楊祐寧突脫口一句「我跟太太很久沒做了」！性治療影集邀Ella啪啪啪

教英文髒話主播夢碎？　20萬網紅Peggy「3點澄清」

「香港1家5口+新加坡新婚夫妻」卡努風災受困　仁愛警消先後救出

社會熱門新聞

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

快訊／桑樹溪5天奪2命！男玩漂漂河沉水底6分鐘亡

139線連2死　修行人到場：他還在

騎士停紅燈突倒地　遭休旅輾壓慘死

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

雲林惡火2死犯案動機曝光！　長子放火釀2死

即／台南某科技公司「毒氣外洩」！　毒災中心急到場

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

18歲女拜月老遇雨　竟求警送她到車站

即／台南某科大火警！酒精燈起火...6歲、11歲男童燒傷

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

更多熱門

相關新聞

彰化貨運司機殺同事　判刑14年半

彰化貨運司機殺同事　判刑14年半

彰化大村鄉去年3月間發生持刀殺人的命案，兩名貨運司機因為排班、棧板等問題起了糾紛，相約回公司談。林姓司機預先購買麵包刀藏在身上，見面後一言不合，林姓司機持刀殺害對方。最高法院審理後，將林男判刑14年半、褫奪公權10年定讞。

讓7歲女童餓到僅13.5公斤　狠繼父判刑定讞

讓7歲女童餓到僅13.5公斤　狠繼父判刑定讞

毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》藏槍

毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》藏槍

高雄翁騎車外出失聯　屏東草埔路段迷途被發現

高雄翁騎車外出失聯　屏東草埔路段迷途被發現

82歲翁搭看眼疾流落街頭　東港暖警出手協助

82歲翁搭看眼疾流落街頭　東港暖警出手協助

關鍵字：

法律人權警備隊警察坐頸國賠壓頸負面教材高等法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

Lisa和世界首富兒又被拍到了

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面