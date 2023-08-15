近百公斤警察重臀壓頸被告險死　判賠30萬元確定

▲員警執法過當，判賠30萬確定。此為示意圖，非當事人員警。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋分局警備隊潘姓員警，日前執行臨檢勤務時將嫌疑人上銬，體重近百公斤的潘員竟以臀、腿部位，坐在對方頭頸部約8分鐘，對方多次哀求不能呼吸。刑事部分潘員遭判刑4個月定讞，被害人求償百萬，高等法院15日判賠30萬元確定。

本案發生於2019年3月間，晚間7點半左右，潘員與王姓員警在新北市板橋區南雅西路2段175巷及板城路交岔路口，攔查逆向騎乘機車的曹姓男子。曹男經酒測後吐氣所含酒精濃度為每公升0.17毫克，2名員警就對曹男實施生理平衡測試。曹男最後生氣，辱罵2人「你們這些廢物」。

曹男隨即被王姓員警逮捕並上銬，潘員則將曹男拖行至路邊，再以大腿及臀部壓在曹男頭部及肩頸部位約8分鐘。潘員壓制期間並刻意晃動身體，還說「慢慢來沒關係，他現在臉被我壓在地上了，可以慢慢跟他玩」、「不會啦，他不會死掉就好了」、「壓制的時候，只要注意他還會喘氣就好」。曹男不堪對待，哀求不能呼吸，還說「我要吐了」、「我吐會嗆到脖子啊」。曹男因此右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷。

曹男事後提出傷害告訴，潘員一審遭判刑6月，二審改判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。另外曹男也認為自己右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷，因此請求100萬元精神慰撫金。一審判決潘員須賠償30萬元，案件上訴二審，高等法院審理後，15日駁回上訴，全案確定，潘員必須賠償30萬元。

此外，潘員也多次出現脫軌行為，某次酒駕臨檢時，民眾因不配合酒測，過程全被錄下，當時板橋分局督察組還加上字幕「吹氣不到1秒時間第三次測試失敗」、「沒有這樣，沒有這樣，我已經給你三次機會了！我都像幼稚園老師一樣教你怎麼吹」、「是否要吹呢？Yes或No？」、「不可以～不可以～不可以～不行～不行～全部都拿去做雞精～哈哈哈哈哈」，做成影片放在分局內部。由於影片未加密，眾人均可分享瀏覽，潘男認為名譽受損，向分局請求國家賠償，最後獲准國賠2萬元確定。