　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好狠！7歲女童餓到僅剩13.5公斤　狠繼父凌虐還掐頸

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲狠心繼父多方凌虐，7歲女童僅13.5公斤重。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男子與黃姓女子結婚後，成為黃女7歲女童的繼父。但他竟狠心不照顧女童，讓她經常挨餓，也經常毆打，甚至還對女童掐頸。女童7歲時被社會局發現緊急安置，當時體重僅13.5公斤，相當於2歲女嬰體重。最高法院審理後，依照「妨害幼童發育罪」將林男判刑4年2月定讞。

判決指出，女童的母親黃姓女子未婚生女，孩子出生後就由外公照顧。不過黃女2018年10月間與林男同居，隔月就登記結婚，林男成為女童的繼父。當時女童年僅5歲，但林男多方虐待，經常毆打女童，也不給女童飯吃。女童長期挨餓，身上也經常出現傷痕。

女童的外公經常探視女童，發現2018年底還白白胖胖的外孫女，竟然在2019年5月再見面時，已經瘦得像「骷髏頭」。學校也發現有異，通報社會局，社會局緊急介入安置時，7歲女童體重竟然只有13.5公斤，相當於3歲嬰孩的體重。還因為營養不良、體重過輕，有貧血、低血鈣狀況，生長發育遲緩。女童也因為長期飢餓難耐，以致在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食。

女童不僅全身是傷，頸部還有掐痕，一問之下，才知道林男某次氣憤，竟雙手掐住女童頸部，讓女童懸空，女童供稱「我脖子的傷是爸爸抓的，他掐住我脖子，我沒辦法講話，他放我下來時我幾乎都沒氣了。」檢警單位逮捕林男，檢方認為林男的行為太過分，依照「家暴殺人未遂罪」，提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱自己經濟狀況太差，所以沒錢讓女童吃飯。不過法院調查時，女童供稱「從我跟爸爸（按指被告）一起住開始，吃飯不能吃飽，只吃一口就會收掉我的飯，叫我停手不可以摸湯匙跟飯，我不知道原因，我伸手拿食物，他們就打我，有時用棍子，有時用手打，他們會把食物收到最高的位置讓我拿不到，我很餓，半夜不睡覺偷吃餅乾，連冰的飯冰的菜都偷著吃，我肚子很餓走路會搖晃會想睡覺。」法院因此認定林男刻意讓女童挨餓，確實有罪。一二審均將林男判刑4年2月，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

ET快訊
DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」！主辦方首發聲
快訊／曾治豪結婚了！　辣妻是「初代黑澀會美眉」
護理師見「快篩3條線」嚇呆！醫曝原因　驚喊：還一次2個
DJ SODA怒了！最惡劣是她「用力揉捏我的右胸」　公開鐵證
越南開放電子簽「包括台灣」　費用、申請方式一次看
中華隊奪金國手搭機猝死！　友嘆：一生戰績彪炳
「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在
福原愛最慘被國際通緝沒在怕！「收入仍破億」過富婆生活
「3學群」缺最多！　分發入學缺額創10年次高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲酒駕累犯男嗨玩上路　馬路中間倒下「就地休息」酒測0.7破表

抓到了！世客博停車場砸車窗竊案　警調上百支監視器逮人

貨運司機不滿排班持麵包刀殺了同事！判刑14年半定讞

「微甜女孩諶多芬」遭詐！幫父找看護...仲介負責人竟是通緝犯

快訊／蘇花公路東澳隧道事故　「蘇澳⇄東澳 」緊急雙向封閉

好狠！7歲女童餓到僅剩13.5公斤　狠繼父凌虐還掐頸

聽障保齡球奪金！國手猝死　友嘆：一生「無聲無息」但戰績彪炳

快訊／台南安平望月橋驚見女浮屍　警消打撈上岸家屬悲痛指認

有詭！毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》槍藏馬桶水箱

老公整夜沒回家…她見機車停魚塭旁急報警！救起已成冰冷遺體

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

22歲酒駕累犯男嗨玩上路　馬路中間倒下「就地休息」酒測0.7破表

抓到了！世客博停車場砸車窗竊案　警調上百支監視器逮人

貨運司機不滿排班持麵包刀殺了同事！判刑14年半定讞

「微甜女孩諶多芬」遭詐！幫父找看護...仲介負責人竟是通緝犯

快訊／蘇花公路東澳隧道事故　「蘇澳⇄東澳 」緊急雙向封閉

好狠！7歲女童餓到僅剩13.5公斤　狠繼父凌虐還掐頸

聽障保齡球奪金！國手猝死　友嘆：一生「無聲無息」但戰績彪炳

快訊／台南安平望月橋驚見女浮屍　警消打撈上岸家屬悲痛指認

有詭！毒蟲躲監視器進出透天厝　仿《教父》槍藏馬桶水箱

老公整夜沒回家…她見機車停魚塭旁急報警！救起已成冰冷遺體

高虹安遭政治迫害？　台灣最不缺毫無證據的指控

王鴻薇爆屏東25億棒球場「百年才回本」　廠商獨董是陳菊愛將陳金德

國家地理、南方航空　熱血「開跑」籲民眾重視海洋保育

才傳缺蛋！農業部自巴西進口蛋驗出抗生素、農藥違規　106噸銷毀

台電虧損因燃料成本上漲　陳建仁：綠能只占台電成本6%

達比修有刷新日投紀錄！1919K超越野茂英雄　差點大聯盟30隊制霸

蔣市府首位官員被撤換！公園處長因性騷案遭調職　蔣萬安：先讓她離開

DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」　主辦方首發聲「犯人已鎖定」提刑事告訴

律師願「ALL IN賭高虹安有罪」　舉2理由：不會用政治迫害形容

張藝興對女舞者「頂胯下編排」惹議！　猥瑣 vs. 常見陸網掀正反論戰

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

139線連2死　修行人到場：他還在

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

雲林惡火2死犯案動機曝光！　長子放火釀2死

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

快訊／雲林惡火2死！屋主33歲兒涉縱火遭逮

雲林凌晨惡火！　父親及2子女無生命跡象

9秒就有5騎士違規騎人行道！就在高雄

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

更多熱門

相關新聞

死囚釋憲　憲法法庭判死囚連身條款合憲

死囚釋憲　憲法法庭判死囚連身條款合憲

35名死刑定讞的死囚認為最高法院《分案實施要點》中的「連身條款」違反公平審判等等憲法原則，因此聲請釋憲。憲法法庭14日做出宣判，認為該款規定並無違憲之虞，因此判決合憲。

獨／大武崙女童溺水影片曝　載浮載沉險滅頂

獨／大武崙女童溺水影片曝　載浮載沉險滅頂

林錫山貪污案　加判4年8月

林錫山貪污案　加判4年8月

健身教練勒殺女友　判15年定讞

健身教練勒殺女友　判15年定讞

黃國昌遭控違反個資法　無罪確定

黃國昌遭控違反個資法　無罪確定

關鍵字：

法律人權繼父女童挨餓最高法院營養不良定讞三審

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面