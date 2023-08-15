好狠！7歲女童餓到僅剩13.5公斤　狠繼父凌虐還掐頸

▲狠心繼父多方凌虐，7歲女童僅13.5公斤重。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男子與黃姓女子結婚後，成為黃女7歲女童的繼父。但他竟狠心不照顧女童，讓她經常挨餓，也經常毆打，甚至還對女童掐頸。女童7歲時被社會局發現緊急安置，當時體重僅13.5公斤，相當於2歲女嬰體重。最高法院審理後，依照「妨害幼童發育罪」將林男判刑4年2月定讞。

判決指出，女童的母親黃姓女子未婚生女，孩子出生後就由外公照顧。不過黃女2018年10月間與林男同居，隔月就登記結婚，林男成為女童的繼父。當時女童年僅5歲，但林男多方虐待，經常毆打女童，也不給女童飯吃。女童長期挨餓，身上也經常出現傷痕。

女童的外公經常探視女童，發現2018年底還白白胖胖的外孫女，竟然在2019年5月再見面時，已經瘦得像「骷髏頭」。學校也發現有異，通報社會局，社會局緊急介入安置時，7歲女童體重竟然只有13.5公斤，相當於3歲嬰孩的體重。還因為營養不良、體重過輕，有貧血、低血鈣狀況，生長發育遲緩。女童也因為長期飢餓難耐，以致在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食。

女童不僅全身是傷，頸部還有掐痕，一問之下，才知道林男某次氣憤，竟雙手掐住女童頸部，讓女童懸空，女童供稱「我脖子的傷是爸爸抓的，他掐住我脖子，我沒辦法講話，他放我下來時我幾乎都沒氣了。」檢警單位逮捕林男，檢方認為林男的行為太過分，依照「家暴殺人未遂罪」，提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱自己經濟狀況太差，所以沒錢讓女童吃飯。不過法院調查時，女童供稱「從我跟爸爸（按指被告）一起住開始，吃飯不能吃飽，只吃一口就會收掉我的飯，叫我停手不可以摸湯匙跟飯，我不知道原因，我伸手拿食物，他們就打我，有時用棍子，有時用手打，他們會把食物收到最高的位置讓我拿不到，我很餓，半夜不睡覺偷吃餅乾，連冰的飯冰的菜都偷著吃，我肚子很餓走路會搖晃會想睡覺。」法院因此認定林男刻意讓女童挨餓，確實有罪。一二審均將林男判刑4年2月，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。