每周3天開喝！超商「咖啡飲品第2杯10元」　寶可夢霜淇淋只要49元

▲7-11將在每周四、五、六推出「珍珠椰果四季春青茶第2杯10元」以及「檸靜時光／橙香陽光冰磚精品美式第2杯10元」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一點，周末即將到來！就有超商祭出「周末咖啡飲品」優惠，每周四、五、六限定，指定茶飲、咖啡可享「第2杯10元」，直接替荷包省一波；另外，超商限定門市開賣新品「寶可夢芒果霜淇淋」，即日起可享嚐鮮價49元。

7-11門市推出「周末輕鬆價」咖啡飲品優惠，8/17起至9/16止期間每周四、五、六限定，可享「珍珠椰果四季春青茶第2杯10元」以及「檸靜時光／橙香陽光冰磚精品美式第2杯10元」。

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

另外，7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，若在8月期間每周五六日（8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享同品項買1送1。

▲麥當勞夏季超殺優惠券來了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞則是祭出「夏季優惠券」，一共有7大系列、38種優惠選擇，其中，必搶大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康，通通不能放過。

▲優惠券一共有38種優惠選擇等吃。