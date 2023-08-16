幫冰箱補貨！超商「哈根達斯買10送10」來了　滿222元再折22元

▲7-11將在8/18起推出「哈根達斯買10送10」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

最甜蜜的七夕情人節即將到來，就有超商推出「哈根達斯買10送10」，連續5天登場，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選買10送10，還可搭配滿額立折優惠，滿222元立折22元(可累贈)，折上折超划算，肯定要把握機會為冰箱補貨。

7-11將在8/18起至8/22止推出「哈根達斯買10送10」，不管是想買迷你杯或雪糕都可以，且8/19起至8/22止還可搭配全店「七夕浪漫傳情三支付滿額立折」優惠，活動期間使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元立折22元(可累贈)。

另外，7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，若在8月期間每周五六日（8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享同品項買1送1。

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

▲情人節限定愛心雪糕捲超Q。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

七夕情人節也即將到來，金帛手製推出情人節限定「愛心雪糕捲」，蛋糕體特意選用草莓可可、原味2口味混搭，搭配水蜜桃生乳餡，還有以莓果製成的愛心果凍餡，大口咬下酸甜好吃，另一款「戀上草莓戚風蛋糕」，是草莓乳酪生乳餡層層堆疊草莓蛋糕體、草莓果凍，還結合原味生乳餡、莓果生乳餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲▼草莓戚風蛋糕口感酸甜綿密。