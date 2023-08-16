農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

▲農曆7月１日鬼門開，台南市政府舉辦「最強女鬼散步導覽路線」，由專業導覽員陪同走訪7處相關景點，還可順遊路線中的豐富美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆7月１日鬼門開，台南市政府配合清末府城三大奇案「陳守娘顯靈傳說」，舉辦「最強女鬼散步導覽路線」，除由專業導覽員陪同走訪7處相關景點，還可順遊路線中的豐富美食。

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市長黃偉哲表示，民間傳說往往給人陰森恐怖印象，但其實背後也有淒美動人故事，歡迎喜歡文化尋根、浪漫追尋或是恐怖陰森的朋友一起來聽故事、遊台南。

台南市政府將於8月19日至9月9日辦理「最強女鬼散步導覽路線」，由專業導覽員帶領遊客走訪7處導覽點，即日起開放120位免費報名。

市長黃偉哲表示，農曆7月雖禁忌多，但台南卻有許多具文化意涵的豐富活動，如「做16歲」以及七夕等，本次市府推出「最強女鬼散步導覽路線」，背後就有一段淒美、有洋蔥的故事，感謝在地文史工作者努力挖掘，將台南許多膾炙人口的民間故事保留下來。去年台南市美術館的亞洲殭屍展廣受民眾好評，相信本次導覽120個名額很快就會秒殺，歡迎喜歡文化尋根、浪漫追尋或是恐怖陰森的朋友一起來遊台南。

觀旅局表示，「最強女鬼陳守娘」相傳故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，因為從受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至與神明鬥法故事，所以堪稱台灣最強女鬼。

觀光旅遊局長林國華指出，「最強女鬼散步導覽路線」目的是要化陰為陽，從辜婦媽廟出發，接續走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、與相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位。觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，讓每位參加導覽的民眾，在鬼月逢凶化吉，出入平安順遂。

活動採雙人導覽解說，共有4梯次，自8月19日至9月9日每週六下午3時45分至6時，導覽時間約2小時，敘說陳守娘深受一品夫人辜婦媽的影響，受辱仍堅守婦德貞節的故事。報名時間自即日起至9月8日止，共計120位免費名額，請至台南旅遊網－旅遊服務－導覽預約報名，網址：https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list。