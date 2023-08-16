奧客點麵線135元負評嗆「搶劫」　老闆不忍了：你可以在家自己煮

▲奧客透過外送平台點了一碗135元的豬肉麵線，事後卻負評嗆「真的太貪了，老闆」。（圖／翻攝自店家臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台南有民眾近日從外送平台點了一碗135元的豬肉麵線，事後卻到Google評論留下1星負評，痛批店家搶劫，「賺錢可以，但這真的太貪了老闆！」對此，老闆傻眼回應，扣掉人工、食材、店租及水電瓦斯成本，一碗都不一定賺得到25元，如果覺得被賺很多，「你可以在家自己煮」。

一名顧客在中西區某麻辣鴨血店留下1星批評，「我的天啊！這家店明明可以搶劫，卻還送了我們大腸麵線～店家這麼愛算抽成，這碗小碗的豬肉麵線135元抽成後賺87元，扣掉柴米油鹽醬醋店家淨賺50元，不用說你用多好的食材，麵線一大包多少？肉一大盒多少？不要覺得大家沒買過菜好嗎？賺錢可以，但這真的太貪了老闆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆回應，扣掉抽成確實剩87元，但扣掉柴米油鹽醬醋根本沒淨賺50元，「現在人工有多貴，豬肉現在價格多少你知道嗎？手工麵線價格多少你知道嗎？包材全部漲價你知道嗎？店租不用錢？水電瓦斯不用錢？你這麼會算，怎麼不用算這些成本？」

老闆指出，一碗麵線賣出去，淨賺有沒有25元都很難說，畢竟煮好的麵線也要保溫，豬肉也需要用冰庫保存，「如果你是這麼計算的話，那你可以在家自己煮。謝謝指教。」

不料事隔2天，顧客又留言反擊，「五根手指頭數得出來的肉片會有多貴？別人家賣65塊都是用水溝裡面的食材？都不用人力水電就對了？因為是外賣不知道大小，135我以為會比較大碗或肉比較多，笑死結果比別家賣65元的還小，你各位千萬不要加十元點大碗的，因為我把大碗的倒到這小碗裡，結果份量一樣耶！謝謝店家精彩的表演，真的很驚嚇呢！」

▲客人留下1星負評。（圖／翻攝自Google評論）

對此，許多網友紛紛留言，「做生意不賺錢，是要做心酸的，還是做公益？」、「人家價格寫在哪，嫌貴可以不要買，不需要這樣糟蹋店家」、「就算淨賺50元 是怎樣了嗎？店家明碼標價，沒用偽劣次級食材，一碗麵線要開500是他的事，你要下單就是你的事」、「自已去買同食材煮一次不就知道價錢了，吃米不知米價，搞不好100元自已都煮不出來，還花一堆時間」。

還有人反諷「沒錢不要學人家叫外送啦」、「這麼會算怎麼不趕快去開間餐館，然後一碗賣87元」、「對啦，我們都不用店租，水是抽地下水，電是偷接隔壁的，員工也都是義工不用薪水」、「我們的店都是繼承的，我們的裝潢都是自然形成的，我們的餐具都是天上掉下來的，我們的店員都是喝西北風過日的」。

不過，也有人認為「外送平台才是土匪吧」、「400的粥在偷笑了」、「這碗內用70我才會消費，不會用外送叫」、「是貴了，我都是在家自己弄蚵仔麵線，好吃又營養，弄一碗麵線頂多20分鐘」掀起熱議。

▼老闆留言回應。（圖／翻攝自Google評論）