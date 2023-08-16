鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞見好兄弟　拜四大神保平安

▲農曆7月1日子時鬼門開。（示意圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

鬼門開了！在此月份有著許多禁忌，不論是生活習慣或是出外遊玩都需特別注意。對此，命理老師江伯樂就指出有7類人可隨身攜帶護身符，避免卡到陰「半夜遇到鬼」。他也指出，如果要去廟宇拜拜，「一定要選擇陽廟，主神部分如玄天上帝、關聖帝君、觀音以及媽祖都是可以的。」

根據《三立新聞網》報導，命理師江柏樂指出，生肖兔、雞、虎、猴、經常到水邊、頻繁開夜車或騎夜車的人、精氣神不佳的人，如出門在外，可隨身攜帶護身符，避免被卡到陰，半夜遇到鬼。而求平安符的方式，就是到廟裡拜拜時，持香向神明稟告「姓名、八字以及住家地址」，並告知想要求護身平安符保佑平安，然後擲茭獲三聖杯後，拿著符繞香爐七圈，順逆時鐘都可。廟宇選擇部分「一定要選擇陽廟，主神部分如玄天上帝、關聖帝君、觀世音、媽祖都可。」

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今年鬼門已正式開啟，由於今年恰巧是60年一次的「黑兔年」，有不少宮廟都提醒，該次可說是「最凶鬼月」，提醒民眾出門在外一定要多加注意，千萬不要鐵齒。

▲許多人農曆7月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

農曆七月也稱瓜月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份。在閩南與台灣一帶，七月初一「鬼門開」；七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，人們會以以豐盛菜餚祭無主孤魂，在這個月中不婚嫁、不祝壽、不喬遷、不辦各種喜慶之事，就是怕將孤魂野鬼引進門。此月又被於佛教信仰者普遍被視作吉祥或盡孝之月，稱為「吉祥月、孝道月、教孝月」，起源與佛陀的弟子目連想救在地獄受苦的母親有關。