藍委控屏東球場百年才回本　她酸：要講「回本」確實沒人贏王鴻薇

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨（15日）指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，對此，民進黨立委吳思瑤批評，依照王鴻薇邏輯，學校、美術館、公園、醫療院所、長照機構、所有運動場館都可以關門了，要講「回本」真的沒有人可以贏她，當選議員還沒就職就落跑、跳區選立委，短短兩個月就從國庫領走258萬。

對於王鴻薇指控，屏東縣政府發表7點聲明反擊，指出國家建設不能著眼在「成本」、「效益」上，否則人口數永遠比不上台北的屏東，每項建設的效益評估恐怕都過不了關，「請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到！」

吳思瑤批評，要講「回本」，真的沒有人可以贏過王鴻薇。當選議員還沒就職就落跑、跳區選立委，靠選舉海撈國家補助款，短短兩個月就從國庫領走258萬。這種政治煉金術，真的好會「回本」，王鴻薇今天扭曲屏東棒球場的興建，她說屏東棒球場要靠100年才回本，靠經營球場本業來營利收入，根本很難賺。

吳思瑤直言，在王鴻薇眼中，因為回收慢，屏東人不配擁有一座國際棒球場。依據王鴻薇的邏輯，除了貴死人的貴族學校，學校都關門算了，因為教育不值錢，公立學校光靠學費根本無法回本！依據王鴻薇的邏輯，台灣的美術館、博物館關門算了，因為文化難賺錢，以台灣文化館舍低廉的門票費用，還不說政治人物爭相爭取回饋在地，入館參觀免費或優惠，要靠門票來養活場館比登天還難！

吳思瑤再舉例，依據王鴻薇的邏輯，公園設施、圖書館這些花大錢開闢興建，卻完全不收費的休閒娛樂設施，通通都應該關門大吉，因為永遠沒辦法回收成本。依據王鴻薇的邏輯，醫療服務很燒錢，台灣的醫療院所、長照機構如果沒辦法獲益回本，也應該全部退場歇業，因為無法為國家賺錢，救人命、提供福利服務幹嘛呢？

吳思瑤也指出，依據王鴻薇的邏輯，運動不賺錢，棒球場、游泳池、足球場、羽球場，國家通通不該興建；戴資穎、李智凱、郭婞淳這些運動員也不應該投錢培育，因為投資與回收不成正比，國家何必當冤大頭？不只王鴻薇，國民黨內以台北思維、富人觀點看天下的比比皆是。台北人的日常，是中南部鄉親的奢望。欠缺同理及平權意識的政客，當然麻木不仁。

吳思瑤表示，台北人在1999年就可以在天母棒球場看球賽，屏東人等到2023卻不配擁有一座國際棒球場。台北人可以享有便捷的捷運路網，因為運量不足、自償率較低，所以其他縣市沒資格￼享受前瞻軌道建設。台北人愛吃好魚，卻不准高雄漁港改善環境，增加台灣遠洋漁業競爭力。

吳思瑤直言，一個滿口「回本」的政客，污名化國家消弭城鄉差距的責任，妖魔化區域平權與社會公共性的實踐，Valuable 的公共服務在國民黨政客眼中，全成了無法回本的valueless。自己把政治拿來賺錢，才會要求政府建設以獲益優先。堂堂國會議員，價值偏差至此，何其廉價，何其悲哀。￼