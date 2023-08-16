今起全台變天！　下周可能有颱風

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天（16日）開始，整體天氣不穩定的情況將會變得明顯，周四、周五低壓帶就位於台灣上空；下周遠海上可能會有颱風或熱帶擾動繼續發展，但預報資料顯示，接近影響台灣的機會不大。

吳聖宇指出，今天海峽上空有降雨系統發展移入影響，西半部一整天都容易有短暫陣雨或雷雨，局部地區有可能出現較大雨勢，同時白天期間陸地上的熱對流發展也會比較旺盛，並向東移動，因此東半部要留意午後雷雨出現的情況，也會有較大雨勢出現機會。

吳聖宇說，周四、周五因低壓帶就位於台灣上空，大氣的不穩定度高，水氣偏多，預報資料來看各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其白天期間配合熱力作用，對流發展會比較旺盛，將會有局部較大雨勢出現機會，降雨的範圍較廣，降雨的時間也比較不固定。

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▼今起天氣不穩定。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



吳聖宇分析，周六低壓帶向西移動，慢慢離開台灣附近，太平洋高壓邊緣逐漸向西推進，天氣會漸趨穩定，但仍然有較高的午後熱對流雷雨發生機會，仍有局部較大雨勢出現的可能性。

吳聖宇表示，周日高壓進一步增強，午後雷雨發生的情況就會顯著減少，只剩下山區還有局部熱對流雷雨的機會，平地天氣可望不受影響。

吳聖宇指出，下周目前來看仍會是以夏季型天氣為主，遠海上可能會有颱風或熱帶擾動繼續發展，不過，預報資料顯示接近影響台灣的機會不大；颱風不影響的話，就會持續受到太平洋高壓影響，主要天氣變化將是山區的午後熱對流雷雨。

至於下周是否可能有颱風發展，中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，可能會有熱帶擾動，但不確定性滿高，多觀察幾天會比較明朗。