禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

圖文／CTWANT

2023年8月15日晚間11點正式迎來今年的農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」，由於今年恰逢60年一次的「黑兔年」，普羅大眾更會格外注意生活習慣，出門旅遊、穿衣打扮都特別小心，資深禮儀師洪于婷就在節目分享，曾有同業幫往生者入殮時亂講話，沒想到隔天「竟動彈不得」，疑似被亡靈懲罰！

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▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

洪于婷在節目《震震有詞》表示，曾經有位同業幫往生者入殮時，竟對大體講話太輕浮，這位同業對著往生者表示「你手放好，不要亂摸這樣」，當下同事聽到後傻眼，急忙勸他別亂說話，但這位同業卻不以為意，還自認幽默。

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

雖然當天告別式後也沒發生什麼事情，一切很圓滿，不過洪于婷透露，這位同業隔天一早起床準備去上班時卻「全身動不了」，連下床都無法，懷疑是否為鬼壓床，掙扎了半小時後，同業認為並非鬼壓床，因為他還能打電話告知其他同事自己動不了的事。

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

洪于婷表示，這位亂開玩笑的同事，「看醫生也看不好，就這樣躺了一個月」，她最後表示，不管大家信或不信，都還是要秉持對大體的尊重，千萬不能隨便開玩笑。

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