　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

圖文／CTWANT

2023年8月15日晚間11點正式迎來今年的農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」，由於今年恰逢60年一次的「黑兔年」，普羅大眾更會格外注意生活習慣，出門旅遊、穿衣打扮都特別小心，資深禮儀師洪于婷就在節目分享，曾有同業幫往生者入殮時亂講話，沒想到隔天「竟動彈不得」，疑似被亡靈懲罰！

資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

 洪于婷在節目《震震有詞》表示，曾經有位同業幫往生者入殮時，竟對大體講話太輕浮，這位同業對著往生者表示「你手放好，不要亂摸這樣」，當下同事聽到後傻眼，急忙勸他別亂說話，但這位同業卻不以為意，還自認幽默。

資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

 雖然當天告別式後也沒發生什麼事情，一切很圓滿，不過洪于婷透露，這位同業隔天一早起床準備去上班時卻「全身動不了」，連下床都無法，懷疑是否為鬼壓床，掙扎了半小時後，同業認為並非鬼壓床，因為他還能打電話告知其他同事自己動不了的事。

資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

▲資深禮儀師透露，曾有同業對大體開玩笑，結果隔天躺在床上動彈不得，而這一躺就是一個月。（圖／翻攝自震震有詞）

 洪于婷表示，這位亂開玩笑的同事，「看醫生也看不好，就這樣躺了一個月」，她最後表示，不管大家信或不信，都還是要秉持對大體的尊重，千萬不能隨便開玩笑。

CTWANT提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

延伸閱讀
雲林凌晨惡火「姐弟慘死」…屋主兒涉縱火遭逮　疑向繼母討錢不成
偷情人夫「10年激戰180回」　幼教師：甘願做小的…下場慘了
賣命20年遭逼離職…他崩潰喊：直接資遣我　內行人揭資方「超陰玩法」

ET快訊
為錢放火「燒死3至親」！雲林逆子晚間遭聲押
商圈驚傳墜樓　她一轉頭目睹鄰居重摔亡
新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安初步查看：不太妙
楊謹華罕見大尺度　「女上男下」激烈床戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

新冠就診連8周降！5大防疫措施今起鬆綁　一表看口罩、自主管理新制

60年一次！極兇「黑兔年」今晚鬼門開　2件事勿做、5生肖要小心

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

新冠就診連8周降！5大防疫措施今起鬆綁　一表看口罩、自主管理新制

60年一次！極兇「黑兔年」今晚鬼門開　2件事勿做、5生肖要小心

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

馬自達「CX-8休旅」宣布年底停產！CX-80接棒　最快今秋季發表

Uber優步小黃進軍台南　中華衛星台南大車隊盼帶動產業進步

2024賴蕭配成形？揭密蕭美琴意向　綠委：她不願說出口

桃園「新住民免費電腦課程」　黃英貴：提升個人競爭力

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

「哈登人生」越演越難看　前教頭麥克海爾：不意外啦

日本關西機場交通管制　近3000名台灣旅客受影響

快訊／為錢放火「燒死3至親」！雲林逆子晚間遭羈押

《終極一家》合體慶生汪東城！網「秒回16年前」嗨翻：烏拉巴哈

正妹被糾纏躲百貨公司！北捷「搭訕大隊」恐觸法　警將擴大臨檢

陸男跟團3小時「狂放80個屁」　全車崩潰求開窗：機關槍啊！

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

更多熱門

相關新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

2023年8月15日晚上23點(子時)開始就是農曆7月1日「開鬼門」的時間，這天陰曹地府的鬼門會打開，讓在陰間受苦的鬼魂至陽間放假並探望親人。對此，命理師楊登嵙提醒，2023年癸卯年，是60年1次的「黑兔年」農曆7月特別凶，如同「聖嬰現象」，今年氣候異常，天氣炎熱，磁場產生巨大變化，尤其今年農曆7月要特別注意「水」引發的憾事。

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌

大姑「沒穿內衣」躺尪床！妻見「浴室1幕」崩潰

大姑「沒穿內衣」躺尪床！妻見「浴室1幕」崩潰

拒買GP堅持要勁戰！他怒：綽號被叫39800你們負責嗎

拒買GP堅持要勁戰！他怒：綽號被叫39800你們負責嗎

看屋帶小孩判斷凶宅？命理師警告：恐有嚴重後果

看屋帶小孩判斷凶宅？命理師警告：恐有嚴重後果

關鍵字：

周刊王禮儀師往生者入殮黑兔年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面