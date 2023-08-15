「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌：別在家看鬼片

▲于治詮道長曾擔任《民雄鬼屋》、《頭七》等電影的宗教顧問。（圖／后花園娛樂提供）

圖文／CTWANT

于治詮從事道長職業約20年，身高190公分的他被媒體稱作「天菜道長」，曾擔任《民雄鬼屋》、《頭七》等電影的宗教顧問，能言善道的他如今將開啟YouTube及Podcast節目《道杯酒吧》。適逢農曆7月鬼門開，熟稔民間習俗的他，先公開鬼月10大禁忌，包括家裡要留一盞燈、別在家裡看鬼片，提醒大家凡事小心。

他主持的YouTube《道杯酒吧》即將上架，節目中將以生活化口吻分享道長職業在做什麼？及各種民間習俗。農曆鬼月將至，他整理10項「鬼月不要做」禁忌，像是「盡量不要在家看鬼片」、「臥室或客廳留一盞燈」、「遇到他人在祭祀時，不要口出穢言或態度不敬」、「七月日落之後不要太常在外逗留」、「八字較輕的人盡量不要往高處去」、「戶外活動多提防安全，盡量避免直呼親友的全名」、「路邊的東西不要撿回家」、「普渡時，尚未取得聖筊之前，不要隨便收桌上貢品」、「不拜鳳梨、釋迦等水果」、「服喪期間不參與普渡」。

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另外，道長建議單身或住家不方便普渡的人，現在鄰里及各大廟宇通常會舉辦法會可報名，甚至有線上代辦服務，貢品金紙皆有專人準備，「七月一日鬼門開，一整個月都是『鬼出來放假』，中元普渡除了15號當天，其實整個月都可以拜，重點是誠心。」

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