上班擠捷運「屁股被GG頂到」！　妹子嘆：真的會瘋掉

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人通勤會選擇快速又方便的捷運，不過尖峰時段的人潮眾多，難免會擠在一起。一名女網友就說，最近上班擠捷運，當下人潮已經很擁擠，未料後面又有男乘客擠上車，下體直接頂在她的屁股上，雖然對方可能不是有心的，但還是讓她覺得不舒服，直呼「真的會瘋掉」。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近搭捷運要轉車，因為上班已經快遲到了，看到門邊還有一點小空間，她自認身材很瘦，於是就擠上去。未料後面有一名男子也跟了上來，讓她傻眼抱怨，「都沒空間了，還硬要擠上來」。

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之後車門關上，她更感覺不對勁，發現那名男乘客的下體貼在她的屁股上，讓她嚇了一跳，只好稍微往前移動，結果前方的女乘客被擠到頻頻回頭看，讓她也不好意思再繼續向前，「還好只有一站，不然我真的會瘋掉」。

她也說，自己覺得最嘔的是，男乘客可能不是故意的，「我也不能說什麼，只能自認倒楣」，因此提醒女孩們搭車盡量不要站在門邊，否則連躲都沒辦法躲。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）



文章曝光後，不少人替男乘客說話，「你會建議他應該怎麼做比較好？看到有女生的車廂就不要上？用手擋在中間？拿包包之類隔開？屁股貼屁股？」「你可以覺得你很瘦，人家也可以覺得他很瘦，這麼擠的情況下…你難道沒有貼著其他人嗎？」「我覺得遇到這種事，應該可以分辨是不是故意的，何況車廂很擠的情況下要不碰到附近的人，根本不可能」、「我都是雙手把背包拿在前面擋，真心覺得當男的還真可憐，明明就很擠，不小心碰到女生就會被當變態，甚至被發文靠北」。

也有人認為，「不是故意的，但你感到不適也可以當下反應一下，看是直接跟他說還是往旁邊移動，不要委屈自己啦」、「其實正常是碰不到的，下體不是突出的，只要有一點點的空間，都碰不到人的」、「男的感受一定更敏感，你有感覺他100%也知道」、「他一定是故意的，正常人都會避免接觸避免誤會」。

還有人分享自己的經驗，「我有一次真的很冤喔，橘線公認的擠到靠北，我當時下課總共才坐四站，車廂已經擠到我沒辦法轉身了，我後面的人一直擠過來，我一直想叫他們別來了，因為我前面頂著一個國中女生的左大腿左側，然後車還一直晃，中間沒人下車反而還有人繼續上來，我以為沒法擠了但竟然還可以，所以大家就貼得更緊，我第一次覺得自己離警局這麼近」。