女停車3分6秒「紅黃線都沒有」慘吞900罰單　法官：妳停在慢車道

▲屏東地方法院判鄭女敗訴，還是要繳交罰款。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓女子駕駛自小客車載家人到服飾店購買衣物，車輛臨停在店門口，人也未下車，被警方科技執法拍到臨停3分零6秒，被開單告發，罰鍰900元，她不服，以人未離開駕駛座，且該處未劃設紅線、也沒黃線，向屏東地方法院提出訴訟，主撤銷罰單。法官認妨礙交通屬實，判她敗訴，全案還可上訴。

判決指出，鄭姓女子駕駛自小客車，臨停在一家服飾店前，讓家人進入店內消費，由於該處是警方設置科技執法路段，由於停車時超過3分鐘，被警方開單告發，處罰900元。

她以臨時停車處既無紅線也沒黃線，是服飾店門口，當時家人進服飾店消費，本人在車上也沒下車，臨停時間僅3分多鐘等理由，提起行政訴訟，主張撤銷罰單。

法官勘察影帶，發現違規停車時間自111年8月4日19時57分30秒至20時00分36秒(共3分鐘6秒)，但該車是在明顯妨礙他車通行的機慢車道停車，違規事實明確。

法官並舉台中高等行政法院判決為例，指車道内之道路範圍是汽車通行的地方，是汽車行駛之路權範圍，用路人於車道内通行時，對於違規占用車道停車者並不負閃避或忍讓之義務，不能因占用所餘之車道寬度還能容許車輛通過，就不算違規，更何況鄭女停車的地點是機慢車車道，根本就是不可停車之道路範圍(與有沒有紅、黃線無關)，且該路段係設有雙黃實線(禁止跨越超車)，而原告車輛車身占滿整個機慢車車道，致使行經該處之機慢車，均被迫向左閃避行駛，已足認顯有妨礙其他人、車通行之情事。因此判她敗訴。