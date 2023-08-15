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新變異株EG.5襲台！已成境外移入主流　5月檢出至今已有逾60例

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）示警，近期國際新冠病例激增與新變異株EG.5有關，已列為需留意變異株(variant of interest，VOI)。疾病管制署今（15）日公布最新監測，台灣於今年5月中旬首度檢出EG.5，本土與境外移入病例分別在6月與7月占比上升，至今已經有69例；值得注意的是，近三周境外移入檢出都以EG.5占比排第一，已經成為境外移入主流，會持續關注。

疾病管制署(下稱疾管署)今(15)日表示，世界衛生組織(WHO)於今(2023)年8月9日將新冠病毒EG.5列為需留意變異株(variant of interest，VOI)，該變異株為Omicron XBB.1.9.2子代變異株，因具較佳的免疫逃脫性，有較高的傳染性，惟EG.5相較於其他Omicron主要流行株，疾病嚴重度未增加，WHO評估對全球造成公共衛生風險為低。

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疾管署統計，近4周檢出Omicron變異株病例中，本土病例172例，其中158例為XBB (92%)，以XBB.1.16計39例(23%)為多，其次為XBB.1.5計35例(20%)及EG.5計21例 (12%)，EG.5 自今年5月起檢出，於7月起占比上升。另境外移入病例計158例，其中155例為XBB(占98%)，以EG.5計48例(30%)為多，其次為 XBB.1.16計29例(18%)及XBB.1.5計20例 (13%)，EG.5自今年5月起檢出，自6月起占比上升。

疾管署說明，國際間EG.5變異株於今年2月首度被偵測，於今年7月列為監測中變異株(variant under monitoring，VUM)，8月列為需留意變異株(variant of interest，VOI)。依WHO監測數據顯示，其占比由6月的7.5%迅速上升至8月的17.4%，已超過XBB.1.5占比，近期於西太平洋、美洲及歐洲上升最為快速的變異株。

截至8月7日，依全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，全球已有51國檢出EG.5變異株，占比以中國、美國、韓國、日本及加拿大為多。另依據美國CDC數據顯示，EG.5變異株占比於8月5日已達17.3%，成為該國最主要的流行變異株。另英國EG.5衍生變異株截至7月底已占所有病例的14.6%；另鄰近國家及地區如韓國、日本、新加坡、香港其EG.5變異株占比介於5%至18%間，專家表示EG.5將在今年冬季更廣泛地傳播。

疾管署進一步表示，依現有研究顯示，EG.5變異株造成疾病嚴重度未明顯增加，惟近期該變異株於各國快速傳播，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

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